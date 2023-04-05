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Cisco Systems уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,9 млрд руб
Производитель программных продуктов и сетевого оборудования компания Cisco Systems уничтожила свои материально-производственные запасы в России.
Решение об утилизации приняли еще в августе прошлого года из-за, помимо прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в РФ, а также из-за невозможности реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы, - передает ТАСС.
"[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов - 1,864 млрд рублей", - говорится в документах. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021 года, ни 2020 года.
Под материально-производственными запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой - Cisco Systems International B.V. Кроме того, уже уничтожили основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.
"Сиско системс" за июль - август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон, - говорится в бухгалтерской отчетности. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила порядка 190,6 млн рублей, - следует из материалов. Численность персонала компании в конце 2022 года составила пять человек против 60 на конец 2021 года.
"Сиско системс" в РФ ранее занималась обслуживанием оборудования. В то же время у Cisco есть и второе юрлицо в РФ - "Сиско солюшенз", через которое осуществлялась дистрибьюция оборудования - электронного и телекоммуникационного. Данных о судьбе имущества этой организации нет.
Основанная в 1984 году Cisco специализируется на сетевых технологиях, на магистральной маршрутизации, виртуализации ЦОДов, на облачных вычислениях. В марте 2022 года головная компания Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в России, а в июне того же года - о закрытии бизнеса и об уходе с российского рынка.