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Торговавший контрафактными сигаретами и алкоголем киоск демонтировали
Администрацией Липецка принято решение о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке.
«Ещё несколько недель назад здесь шла активная торговля контрафактными сигаретами и алкоголем. По данным фактам были составлены дела об административных правонарушениях, собственник привлечен к ответственности, и администрацией города Липецка принято решение о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке. Киоск демонтирован собственником», - сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Фото - t.me/potrebrinok48
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