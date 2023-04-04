Общество

сегодня, 19:00

Торговавший контрафактными сигаретами и алкоголем киоск демонтировали

3 709
#торговля #спиртное #сигареты
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Торговавший контрафактными сигаретами и алкоголем киоск демонтировали

Администрацией Липецка принято решение о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке.

В Липецке напротив дома №70/1 по улице Космонавтов демонтировали киоск, в котором торговали контрафактными алкоголем и сигаретами. 

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«Ещё несколько недель назад здесь шла активная торговля контрафактными сигаретами и алкоголем. По данным фактам были составлены дела об административных правонарушениях, собственник привлечен к ответственности, и администрацией города Липецка принято решение о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта в одностороннем порядке. Киоск демонтирован собственником», - сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Фото - t.me/potrebrinok48



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#торговля #спиртное #сигареты
2

Комментарии (3)

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Житель

18 минут назад
Ну и кому хорошо сделали ,хоть сигареты подешевле были , а алкоголь он везде одинаковый
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Интересно

31 минуту назад
Чей голубой табурет остался ?
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охрана труда

сегодня, 19:15
Нестационарный киоск.Долго ждали.
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