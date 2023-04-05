Сегодня в Липецке: каждый пятый липчанин увольняется во время испытательного срока

Рассказываем всё самое главное про наступающую среду.

Почти лето

В Липецке вновь потеплеет, причём существенно. Сегодня днём ожидают уже от 14 до 16 градусов тепла. При этом день будет солнечным и сухим, осадков не ожидается.







Лишь одна улица без воды

Плановые отключения холодной воды сегодня будут минимальными. С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ временно расстанутся с комфортом только жители улицы Пестеля.







Отключения света

С 9:00 до 16:00 в связи с работами на электросетях без света останутся потребители на улице Бачурина в домах № 8 и 17. На час дольше с 9:00 до 17:00 продлится отключения на улицах Булавина и Курчатова; в переулке Кулибина, 10, улицах Садовой, 547; Сокольской, 583.





Пробки

И в среду нет от них покоя. Дорожные заторы в Липецке пока уступают московском, но с каждым годом отнимают всё больше времени в дороге.

Но если перед выездом потратить пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или похожих приложений, то можно выбрать по возможности оптимальный маршрут и доехать быстрее.

Об Интернет-мошенниках (16+)

В малом зале Липецкой универсальной научной библиотеки (ул. Кузнечная, 2) в 14:30 состоится лекция «Телефонное и интернет-мошенничество. Как защитить себя».







Её прочитает кандидат экономических наук доцент Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ Максим Евсин. Будет полезно всем, особенно – людям старшего поколения, которые нередко становятся жертвами мошенников. Вход свободный.

Струнный концерт (12+)

Там же – в ЛОУНБ, но только в большом зале в 18:00 пройдёт «Музыкальный Олимп» - отчетный концерт струнного отделения Детской музыкальной школы №10. Вход свободный.

Концерт в честь 125-летия Гершвина на экране (12+)

Серьёзный концерт состоится сегодня в зале «Унион» (ул. К.Марска,2). Выступает Академический симфонический оркестр Московской филармонии, один из наиболее известных в нашей стране.

Правда, увидеть его липчане смогут не вживую, а на большом экране – в 18:00 пройдёт так называемый виртуальный концерт. Выступление будет посвящено 125-летию Джорджа Гершвина, а в программе прозвучат его произведения «Кубинская увертюра», Концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая картина «Порги и Бесс», Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром.







Воронежский хор (12+)

Настоящие гости – живые и музыкальные приедут сегодня в областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). В 19:00 здесь начнётся концерт «Шедевры Воронежского хора».

В программу артистов из столицы Черноземья включены ярчайшие номера из золотого фонда репертуара коллектива, такие как знаменитая «Калинка», «Воронежские хороводы», «Из-за острова на стрежень», мордасовские частушки и многое другое, что согревает сердца публики.







Зрители услышат мощную палитру низких грудных женских голосов, насыщенных мягким бархатным тембром, увидят органичное сочетание вокала и ярких танцевальных номеров, основанных на традициях фольклора. Все красочное действо идет в сопровождении оркестра народных музыкальных инструментов, который не только аккомпанирует коллективу, но и виртуозно исполняет свои сольные номера.

Уроки народных умельцев

Керамокластер в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) сегодня приглашает на два мастер-класса.

В 12:00 здесь состоится урок «Традиционная лепка» (6+), на которой мастер с более чем 20-летним стажем и исследователь истории романовской игрушки Ирина Беликова покажет, как создать оригинальный сувенир в Пасхе. Участники научатся красить керамическое яйцо орнаментом традиционной Романовской вышивки по тюлю (обожжённая заготовка, плюс акрил). Предварительно изображение прорисуют на бумаге.







А в 18:00 пройдёт мастер-класс «Салфетница «Горы» с росписью» (6+). У участников будет уникальная возможность слепить из глины стильную салфетницу в виде гор, которая станет не только декоративным, но и полезным дополнением к домашнему интерьеру. Художник-преподаватель Яна Ищенко познакомит с техникой лепки из пласта, а также с тонкостями работы ангобами — красками на основе глины, которыми уже на этом мастер-классе вы сможете расписать ваше изделие.







Для участи в семинарах необходимо предварительно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. Можно звонить или оставлять сообщения в WhatsApp, Telegram.

Нужен ли испытательный срок на работе?

Каждый пятый житель Липецкой области покидает новое место работы до окончания испытательного срока. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Испытательный срок по закону не может превышать 3-х месяцев: он может быть и меньше, за это время работодатель и сотрудник должны понять, подходят ли они друг другу. 75% работников в Липецкой области сталкивались с испытательным сроком. Вместе с тем 21 процент работающих жителей региона поступил без испытательного срока. Наиболее высокая доля тех, кто трудоустраивался без испытательного срока среди.





Почти каждый пятый - 22% покинул компанию во время испытательного срока по собственному желанию, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет - 24%, рабочий и административный персонал - по 29%, а также продавцы и молодые специалисты без опыта - по 27%. 6% либо не справляется, либо не доходит до конца испытательного срока по разным причинам.

57% считают, что испытательный срок нужен и работодателю, 15% - нужен только работодателю, так как ему необходимо убедиться, что этот сотрудник хорошо справляется с обязанностями, 7% - нужен соискателю, так как ему самому важно понять, подходящая ли эта работа, а 17% считают это пустой тратой времени.

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