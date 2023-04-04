В России

41 минуту назад

Создателей финансовых пирамид предложили сажать на 12 лет

46
#финансовая пирамида

В Госдуму внесли законопроект, который вдвое увеличивает наказание за организацию финансовых пирамид. Авторы инициативы — Федеральный Фонд по защите прав вкладчиков предлагают сажать создателей таких мошеннических инвестпроектов на срок до 12 лет. Накануне законопроект получил одобрение рабочей группы экспертов Центробанка, сообщили его авторы.

«Известия» ознакомились с документом. Срок лишения свободы в некоторых случаях предлагается увеличить с максимальных шести до 12 лет с конфискацией имущества, а штрафы — с полутора до трех млн рублей. Для этого в уголовный и административный кодекс предлагается внести ряд изменений.
 
 Но самое важное в законопроекте — это не сроки, а смысл, полагают его авторы. Ключевым условием ныне действующей уголовной статьи является привлечение средств при отсутствии инвестиционной деятельности. То есть с людей собирают деньги, но никуда их не вкладывают, а значит, и доходности взяться неоткуда. И это образует состав преступления.

«Но «пирамидчики» нашли способ обойти это — они инвестируют деньги формально, в однодневку или любые неликвидные активы, после чего правоохранительные органы уже не могут к ним придраться», — рассказал управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков Марат Сафиулин.
 
 Ст. 172.2 — «организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества», предусматривающая от четырех до шести лет лишения свободы и ст. 14.62 КоАП со штрафом до 1,5 млн рублей на практике не работают, рассказал «Известиям» Сафиулин.

С 2016 по 2022 год по ст. 172.2 было возбуждено всего 24 уголовных дела, ни одно из которых не было доведено до суда. А по аналогичной административной статье — всего 16 протоколов за тот же период.
 
46
#финансовая пирамида

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#банки
В этом году с российского рынка могут уйти до 30 банков

39 минут назад

В России
Трудоустройство подростков в России предложено упростить
#подростки #трудоустройство
Трудоустройство подростков в России предложено упростить

59 минут назад

В России
С жителей новых регионов 3 года не будут взыскивать долги по кредитам
#долги #кредиты
С жителей новых регионов 3 года не будут взыскивать долги по кредитам

сегодня, 16:57

В России
В Белгородской области на село сбросили два снаряда
#обстрел #Белгород
В Белгородской области на село сбросили два снаряда

сегодня, 16:17

В России
В Новосибирске мать бросила 6-летнего сына в инфекционной больнице
#дети
В Новосибирске мать бросила 6-летнего сына в инфекционной больнице

сегодня, 14:57

В России
Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС
#АЭС #Минэнерго
Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС

сегодня, 13:51

В России