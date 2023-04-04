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Создателей финансовых пирамид предложили сажать на 12 лет
В Госдуму внесли законопроект, который вдвое увеличивает наказание за организацию финансовых пирамид. Авторы инициативы — Федеральный Фонд по защите прав вкладчиков предлагают сажать создателей таких мошеннических инвестпроектов на срок до 12 лет. Накануне законопроект получил одобрение рабочей группы экспертов Центробанка, сообщили его авторы.
Но самое важное в законопроекте — это не сроки, а смысл, полагают его авторы. Ключевым условием ныне действующей уголовной статьи является привлечение средств при отсутствии инвестиционной деятельности. То есть с людей собирают деньги, но никуда их не вкладывают, а значит, и доходности взяться неоткуда. И это образует состав преступления.
«Но «пирамидчики» нашли способ обойти это — они инвестируют деньги формально, в однодневку или любые неликвидные активы, после чего правоохранительные органы уже не могут к ним придраться», — рассказал управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков Марат Сафиулин.
Ст. 172.2 — «организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества», предусматривающая от четырех до шести лет лишения свободы и ст. 14.62 КоАП со штрафом до 1,5 млн рублей на практике не работают, рассказал «Известиям» Сафиулин.