Липецкая вечЁрка: бордюры в крови, здоровье главы Воловского района и ремонт театра

Сегодня, 4 апреля, депутаты горсовета сходили во двор соседнего со зданием парламента дома и обалдели от увиденного, начальник областного управления внутренней политики Любовь Фролова рассказала о состоянии здоровья главы Воловского района Никиты Соловьева, который попал в ДТП, и театр драмы имени Льва Толстого скоро закроют на ремонт.





— Пару дней назад ночью тут было настоящее побоище! Дрались не на жизнь, а насмерть посетители злачных мест. Мы не раз звонили в полицию, просили прислать наряд ППС, но нам сказали, что нет такой возможности, не хватает сил и средств. А тут каждый бордюр к крови! — пожаловались жильцы дома.



Депутаты мужественно выслушали все претензии и пообещали заняться решением проблем. Собственно говоря, подобные трудности испытывают многие липчане и в других дворах, поэтому комментаторы не заставили себя ждать.



— Сказки нашего городка. А вы, граждане, платите за ЖКХ, платите своевременно. А иначе меры против вас быстро примут, — заметил Алозий.



— Круг задач и полукруг вопросов. Вы о чем, люди, обличенные властью? Установить шлагбаум и раздать жителям ключи + закрыть заведения, которые мешают налогоплательщикам спокойно жить в своих квартирах — на это нужно не больше недели! — подсчитал Петрович.



— Чем этот двор отличается от ещё 20 и более подобных? Дают разрешение на продажу, подъездных путей нет вообще, кроме как ехать через дворы. У нас во дворе пункт выдачи товара в соседнем доме пивнуха и два магазина. Машины то и дело ездят через нас, подвоз выдачи товара — два раза в день. Жалобы ни к чему не приводят, так как владелец этого — очень влиятельный бывший сотрудник при высоких званиях, — пожаловались Живите и привыкайте мы то живем с этим.



— Безответственность от безнаказанности. — сделала вывод Абывыгода.



У жителей поселка Новая Дубрава другая напасть.



— Собака не может быть злой и агрессивной, — попыталась защитить животных Тома.



— Тома, да что Вы, это животное, которое и злое, и агрессивное, когда брошенное, голодное, только что ощенившееся! Начинается бред зоозащитников! Дети по-вашему виноваты сами, а что здорово, собаки — хозяева посёлка, а дети покусаны! — ответил ей Житель.



Глава Воловского района Никита Соловьев, который попал в ДТП 21 марта, сейчас



«Ему проведена операция. Но серьезного прогресса нет. Состояние тяжелое. Но и ухудшений нет. Врачи пока просят подождать», — сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.



В конце апреля — начале мая театр драмы имени Льва Толстого



Привычные афиши, которые липчане видят над козырьком театра, после ремонта исчезнут. Открытие нового сезона намечено на 24 сентября: ожидается приезд труппы Большого театра с оперой «Алеко».



Звонят ли вам мошенники? Этот





Синоптики предупредили, что завтра утром Жильцы дома № 3 на улице Ворошилова сегодня отвели душу: рассказали депутатам горсовета о проблемах своего двора . А проблем вагон и маленькая тележка. Через двор, который выходит и на Советскуюи на Первомайскую, каждый час проезжает по два десятка машин. Из-за большого количества автомобилей из двора однажды не смогла выехать «скорая» и в результате умер молодой мужчина. Асфальт дырявый, ямы после работ энергетиков, кое-как закопаны. Рядом работает магазин по продаже спиртного.— Пару дней назад ночью тут было настоящее побоище! Дрались не на жизнь, а насмерть посетители злачных мест. Мы не раз звонили в полицию, просили прислать наряд ППС, но нам сказали, что нет такой возможности, не хватает сил и средств. А тут каждый бордюр к крови! — пожаловались жильцы дома.Депутаты мужественно выслушали все претензии и пообещали заняться решением проблем. Собственно говоря, подобные трудности испытывают многие липчане и в других дворах, поэтому комментаторы не заставили себя ждать.— Сказки нашего городка. А вы, граждане, платите за ЖКХ, платите своевременно. А иначе меры против вас быстро примут, — заметил— Круг задач и полукруг вопросов. Вы о чем, люди, обличенные властью? Установить шлагбаум и раздать жителям ключи + закрыть заведения, которые мешают налогоплательщикам спокойно жить в своих квартирах — на это нужно не больше недели! — подсчитал— Чем этот двор отличается от ещё 20 и более подобных? Дают разрешение на продажу, подъездных путей нет вообще, кроме как ехать через дворы. У нас во дворе пункт выдачи товара в соседнем доме пивнуха и два магазина. Машины то и дело ездят через нас, подвоз выдачи товара — два раза в день. Жалобы ни к чему не приводят, так как владелец этого — очень влиятельный бывший сотрудник при высоких званиях, — пожаловались— Безответственность от безнаказанности. — сделала выводУ жителей поселка Новая Дубрава другая напасть. Их замучили собаки . На днях на улице Отрадной пес покусал девочку, хорошо, что несильно, но малышка испугалась. Липчане подавали заявки в местную администрацию и ЕДС, но результата не добились.— Собака не может быть злой и агрессивной, — попыталась защитить животных— Тома, да что Вы, это животное, которое и злое, и агрессивное, когда брошенное, голодное, только что ощенившееся! Начинается бред зоозащитников! Дети по-вашему виноваты сами, а что здорово, собаки — хозяева посёлка, а дети покусаны! — ответил ейГлава Воловского района Никита Соловьев, который попал в ДТП 21 марта, сейчас находится на лечении в в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко «Ему проведена операция. Но серьезного прогресса нет. Состояние тяжелое. Но и ухудшений нет. Врачи пока просят подождать», — сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.В конце апреля — начале мая театр драмы имени Льва Толстого закроется на ремонт , который продлится четыре месяца. В здании капитально отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, фойе первого и второго этажей.Привычные афиши, которые липчане видят над козырьком театра, после ремонта исчезнут. Открытие нового сезона намечено на 24 сентября: ожидается приезд труппы Большого театра с оперой «Алеко».Звонят ли вам мошенники? Этот вопрос сегодня GOROD48 задал липчанам, Оказалось, есть счастливчики, которые ни разу не разговаривали с «сотрудниками системы безопасности банка»! Но большинство бросают трубки и блокируют навязчивых абонентов.Синоптики предупредили, что завтра утром в Липецке будет туман . Зато еще больше потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Такая температура превышает климатическую норму.