В России

59 минут назад

Трудоустройство подростков в России предложено упростить

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#подростки #трудоустройство

Законопроектом предлагается дать им возможность подрабатывать в летний период времени.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков 14–18 лет.

В настоящий момент, согласно соцопросам, около 91 % старшеклассников хотят найти подработку летом, но из‑за забюрократизированности самой системы трудоустройства лишь 9 % из них имеют реальный трудовой опыт, - заявил один из авторов законопроекта — председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Чтобы трудоустроить подростка, родителям нужно потратить два месяца на сбор 10–12 документов для органов опеки. Работодатели вынуждены оплачивать медицинские осмотры и обязательно сталкиваются с проверками. Все эти барьеры делают сам процесс занятости несовершеннолетних крайне неудобным и архаичным. В итоге государство не поспевает за желанием школьников и студентов найти себе работу", — считает он.

В подготовленном законопроекте предлагается несколько решений существующей проблемы, - говорится на сайте Госдумы.

Первое — это оптимизировать процесс сбора справок и отменить необходимость согласования со службами опеки для тех несовершеннолетних, у которых есть родители, оставив необходимость согласования только для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Второе — снять с работодателей нагрузку по оплате медицинских осмотров, если есть аналогичные анализы, полученные в рамках школьный диспансеризации. "Ну и, конечно же, необходимо оптимизировать процесс контрольно-надзорных мероприятий, с которыми сталкиваются работодатели", — рассказал Артем Метелев.

"Важно отметить, что речь идет исключительно о работе, которая никак не совмещена с учебой. Образование для нас остается приоритетным", — заключил депутат.
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#подростки #трудоустройство

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