21-летний контрактник похоронен в Воловском районе

Владислав Березин погиб в зоне СВО 25 марта.



В селе Волово похоронен старший матрос Владислав Березин. 25 марта он погиб в ходе специальной военной операции.Как сообщает администрация Воловского района, Владислав родился 20 ноября 2001 года в селе Волово, учился в Воловской школе. Окончив девять классов, поступил в Воронежский авиационный техникум. После его окончания служил по призыву в Кронштадте. Затем продолжил службу по контракту в зоне СВО.Владислав Березин посмертно награжден орденом Мужества.