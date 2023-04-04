Общество
18 минут назад
21-летний контрактник похоронен в Воловском районе
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Владислав Березин погиб в зоне СВО 25 марта.
В селе Волово похоронен старший матрос Владислав Березин. 25 марта он погиб в ходе специальной военной операции.
Как сообщает администрация Воловского района, Владислав родился 20 ноября 2001 года в селе Волово, учился в Воловской школе. Окончив девять классов, поступил в Воронежский авиационный техникум. После его окончания служил по призыву в Кронштадте. Затем продолжил службу по контракту в зоне СВО.
Владислав Березин посмертно награжден орденом Мужества.
Фото администрации Воловского района
Как сообщает администрация Воловского района, Владислав родился 20 ноября 2001 года в селе Волово, учился в Воловской школе. Окончив девять классов, поступил в Воронежский авиационный техникум. После его окончания служил по призыву в Кронштадте. Затем продолжил службу по контракту в зоне СВО.
Владислав Березин посмертно награжден орденом Мужества.
Фото администрации Воловского района
316