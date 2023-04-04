Общество

18 минут назад

21-летний контрактник похоронен в Воловском районе

316
#СВО
2
21-летний контрактник похоронен в Воловском районе

Владислав Березин погиб в зоне СВО 25 марта.

В селе Волово похоронен старший матрос Владислав Березин. 25 марта он погиб в ходе специальной военной операции.

lZCwmmB2nXg.jpg

Как сообщает администрация Воловского района, Владислав родился 20 ноября 2001 года в селе Волово, учился в Воловской школе. Окончив девять классов, поступил в Воронежский авиационный техникум. После его окончания служил по призыву в Кронштадте. Затем продолжил службу по контракту в зоне СВО.

Владислав Березин посмертно награжден орденом Мужества. 

Фото администрации Воловского района
316
#СВО
2

Еще в рубрике

На грязинской трассе и окружной дороге перестелют 18 километров дорог
#ремонт дорог
6
На грязинской трассе и окружной дороге перестелют 18 километров дорог

сегодня, 16:02

Общество
На «Универститетском» строят детсад по уникальному проекту
#детский сад
7
На «Универститетском» строят детсад по уникальному проекту

сегодня, 15:12

Общество
«Состояние здоровья Никиты Соловьева тяжелое, но и ухудшений нет»
#Никита Соловьев #лечение
5
«Состояние здоровья Никиты Соловьева тяжелое, но и ухудшений нет»

сегодня, 14:23

Общество
Наклонившийся столб на Заводской площади демонтировали
#ДТП #благоустройство
2
Наклонившийся столб на Заводской площади демонтировали

сегодня, 12:29

Общество
Театр имени Толстого закроется на четырехмесячный ремонт
#театр #ремонт
13
Театр имени Толстого закроется на четырехмесячный ремонт

сегодня, 11:28

Общество
«Тут каждый бордюр в крови! Тут бьются не на жизнь, а насмерть!»
#благоустройство #ЖКХ #Липецкий горсовет
85
«Тут каждый бордюр в крови! Тут бьются не на жизнь, а насмерть!»

сегодня, 10:55

Общество