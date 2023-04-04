Завтра в Липецкой области до +18

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 4-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.



День 5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 16 градусов мороза.



