В России
15 минут назад
С жителей новых регионов 3 года не будут взыскивать долги по кредитам
Это касается долгов перед банками и микрофинансовыми организациями.
В Госдуме в первом чтении принят законопроект, согласно которому до 1 января 2026 года будет запрещена деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц перед кредитными и микрофинансовыми организациями на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - отмечается на сайте Госдумы.
При этом запрет не распространяется на долги физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКХ, - говорится в документе.
При этом запрет не распространяется на долги физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКХ, - говорится в документе.