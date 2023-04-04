В России

15 минут назад

С жителей новых регионов 3 года не будут взыскивать долги по кредитам

27
#долги #кредиты

Это касается долгов перед банками и микрофинансовыми организациями.

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, согласно которому до 1 января 2026 года будет запрещена деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц перед кредитными и микрофинансовыми организациями на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - отмечается на сайте Госдумы.

При этом запрет не распространяется на долги физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКХ, - говорится в документе.
27
#долги #кредиты

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