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55 минут назад
В Белгородской области на село сбросили два снаряда
В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале сообщил об очередном обстреле Шебекинского городского округа.
"Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено 2 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды, слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории", - написал глава региона.
Ранее, 3 апреля в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. Гладков сообщал, что в поселке Первомайском пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в 4 частных домовладениях. Также была повреждена линия электропередачи.
"Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено 2 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды, слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории", - написал глава региона.
Ранее, 3 апреля в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. Гладков сообщал, что в поселке Первомайском пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в 4 частных домовладениях. Также была повреждена линия электропередачи.