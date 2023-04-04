В России

55 минут назад

В Белгородской области на село сбросили два снаряда

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#обстрел #Белгород

В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале сообщил об очередном обстреле Шебекинского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено 2 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды, слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории", - написал глава региона.

Ранее, 3 апреля в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. Гладков сообщал, что в поселке Первомайском пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в 4 частных домовладениях. Также была повреждена линия электропередачи.
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#обстрел #Белгород

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