Общество

сегодня, 16:02

На грязинской трассе и окружной дороге перестелют 18 километров дорог

6 473
#ремонт дорог
3
На грязинской трассе и окружной дороге перестелют 18 километров дорог

В общей сложности на этот год уже заключены контракты на ремонт 258 километров региональных дорог.

Как сообщает телеграм-канал регионального управления дорог и транспорта, в четырех районах области начались работы по обновлению асфальта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На 10-километровом участке трассы Липецк-Грязи - от поселка Новая Жизнь до поворота на завод «Йокохама» (ОЭЗ «Липецк») - подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальтобетона. Срезанная асфальтобетонная крошка пойдет на укрепление обочин дороги, ремонт остановочных пятачков и восстановление пешеходных дорожек. На подготовленное основание уложат два слоя нового покрытия. В этом году в нормативное состояние приведут и 8-километровый участок окружной дороги вокруг Липецка, начиная от ее пересечения с воронежской трассой в районе поселка ЛТЗ — там уже работают асфальтоукладчики.

В этом году планируется отремонтировать несколько участков дорог общей протяжённостью почти 30 км в Становлянском и Лебедянском районах. Подготовительные работы начались на автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь.
6 473
#ремонт дорог
3

Комментарии (6)

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Даа

9 минут назад
Тамбовка от сокола до грязей вся убитая
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Житель

22 минуты назад
А на участке дороги Р-119 от поста гаи в сторону Тамбова???? Разбили всю дорогу большегрузы при строительстве окружной дороги
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Все правильно

23 минуты назад
Павел, а чтобы уже совсем хорошо - уложат. Асфальт укладывают.
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Павел

52 минуты назад
ПерестелЯт - поправьте, пожалуйста
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гость

53 минуты назад
Огласите весь список, пожалуйста
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111

сегодня, 16:09
вот-вот пусть лучше в нормальном состоянии содержат уже имеющие магистрали чем тратить деньги на строительство новых.
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