На грязинской трассе и окружной дороге перестелют 18 километров дорог

В общей сложности на этот год уже заключены контракты на ремонт 258 километров региональных дорог.

Как сообщает телеграм-канал регионального управления дорог и транспорта, в четырех районах области начались работы по обновлению асфальта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».



На 10-километровом участке трассы Липецк-Грязи - от поселка Новая Жизнь до поворота на завод «Йокохама» (ОЭЗ «Липецк») - подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальтобетона. Срезанная асфальтобетонная крошка пойдет на укрепление обочин дороги, ремонт остановочных пятачков и восстановление пешеходных дорожек. На подготовленное основание уложат два слоя нового покрытия. В этом году в нормативное состояние приведут и 8-километровый участок окружной дороги вокруг Липецка, начиная от ее пересечения с воронежской трассой в районе поселка ЛТЗ — там уже работают асфальтоукладчики.



В этом году планируется отремонтировать несколько участков дорог общей протяжённостью почти 30 км в Становлянском и Лебедянском районах. Подготовительные работы начались на автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь.