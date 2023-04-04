На «Универститетском» строят детсад по уникальному проекту

В нем будут солевые комнаты для малышей.

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В Липецке за счет инфраструктурных бюджетных кредитов полным ходом идет строительство двух детских садов — в микрорайонах «Лебедянский» и «Университетский». Сегодня начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов проинспектировал стройки.Торги на строительство детских садов выиграло воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой». Начальник участка организации Кирилл Рябенков провел Антона Болгова и представителя заказчика, заместителя руководителя МКУ «Управление строительства Липецка» Ирину Будюкину, по первому и частично построенному второму этажу детского сада на самом краешке микрорайона «Университетский», от которого, кажется рукой подать до «Елецкого».— Дорога, которая должна связать эти микрорайоны, предусмотрена Гепланом развития Липецка. Как только появятся средства, мы ее построим, — сказал GOROD48 Антон Болгов.Строительство детского сада на сегодня выполнено на 17%. Подрядчик завершил работы по устройству монолитных фундаментов, возвел стены и перекрытия подвала. Каменщики уже завершили кирпичную кладку первого этажа. В планах на апрель — возвести второй, перевязав этажи армирующим монолитным железобетонным поясом, берущим на себя часть нагрузки на несущие стены. В мае, следовательно, будет построен третий этаж и здание начнут заводить под крышу. Параллельно выполняется обратная засыпка фундамента, монтируются входы в подвалы и, соответственно, в группы, в которых будут воспитываться 224 малыша.Темпы строительства радуют как Ирину Будюкину, так и Антона Болгова. Начальник областного управления строительства и архитектуры уверен, что при взятых темпах можно будет уже летом начать финишную отделку помещений, а к началу осени управиться и с благоустройством территории вокруг детсада, работой, которую часто оставляют на потом.Воронежские строители говорят, что изюминкой детского сада станет индивидуальный вид: вентилируемые фасады будут разноцветными, с переходами и вставками из композитных материалов и металлов. Еще одна деталь, которую обещает подрядчик и которая не пройдет мимо взгляда — оригинальные теневые навесы над детскими площадками.А вот второй детсад, который строят в новом микрорайоне на пересечении Лебедянского шоссе с окружной автомобильной дорогой, получившем называние «Лебедянский», будет типовым.Этот детсад рассчитан на 350 малышей. Он должен разгрузить потребность в детском саду жителей соседнего микрорайона «Звездный». Его готовность – 24%. Готовы фундамент здания, кладка стен и перегородок двух этажей. Антон Болгов увидел каменщиков, которые уже выводят стены третьего этажа. Параллельно на объекте уже выполняют внутренние электромонтажные и отделочные работы.— Заявка правительства области на инфраструктурный бюджетный кредит была одобрена в 2021 году. Эти объекты мы законтрактовали еще в прошлом году. Так что никаких опасений по срокам строительства у нас нет, — сказал Антон Болгов.Новые детские сады примут ребят в возрасте от полутора до семи лет. Помимо групп, в них будут прачечные, пищеблоки, кабинет врача, вспомогательные и технические помещения. Завершить строительно-монтажные работы и сдать детские сады в эксплуатацию строители должны до конца года.