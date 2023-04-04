Общество
28 минут назад
На «Универститетском» строят детсад по уникальному проекту
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В нем будут солевые комнаты для малышей.
В Липецке за счет инфраструктурных бюджетных кредитов полным ходом идет строительство двух детских садов — в микрорайонах «Лебедянский» и «Университетский». Сегодня начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов проинспектировал стройки.
Торги на строительство детских садов выиграло воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой». Начальник участка организации Кирилл Рябенков провел Антона Болгова и представителя заказчика, заместителя руководителя МКУ «Управление строительства Липецка» Ирину Будюкину, по первому и частично построенному второму этажу детского сада на самом краешке микрорайона «Университетский», от которого, кажется рукой подать до «Елецкого».
— Дорога, которая должна связать эти микрорайоны, предусмотрена Гепланом развития Липецка. Как только появятся средства, мы ее построим, — сказал GOROD48 Антон Болгов.
Строительство детского сада на сегодня выполнено на 17%. Подрядчик завершил работы по устройству монолитных фундаментов, возвел стены и перекрытия подвала. Каменщики уже завершили кирпичную кладку первого этажа. В планах на апрель — возвести второй, перевязав этажи армирующим монолитным железобетонным поясом, берущим на себя часть нагрузки на несущие стены. В мае, следовательно, будет построен третий этаж и здание начнут заводить под крышу. Параллельно выполняется обратная засыпка фундамента, монтируются входы в подвалы и, соответственно, в группы, в которых будут воспитываться 224 малыша.
Темпы строительства радуют как Ирину Будюкину, так и Антона Болгова. Начальник областного управления строительства и архитектуры уверен, что при взятых темпах можно будет уже летом начать финишную отделку помещений, а к началу осени управиться и с благоустройством территории вокруг детсада, работой, которую часто оставляют на потом.
Воронежские строители говорят, что изюминкой детского сада станет индивидуальный вид: вентилируемые фасады будут разноцветными, с переходами и вставками из композитных материалов и металлов. Еще одна деталь, которую обещает подрядчик и которая не пройдет мимо взгляда — оригинальные теневые навесы над детскими площадками.
А вот второй детсад, который строят в новом микрорайоне на пересечении Лебедянского шоссе с окружной автомобильной дорогой, получившем называние «Лебедянский», будет типовым.
Этот детсад рассчитан на 350 малышей. Он должен разгрузить потребность в детском саду жителей соседнего микрорайона «Звездный». Его готовность – 24%. Готовы фундамент здания, кладка стен и перегородок двух этажей. Антон Болгов увидел каменщиков, которые уже выводят стены третьего этажа. Параллельно на объекте уже выполняют внутренние электромонтажные и отделочные работы.
— Заявка правительства области на инфраструктурный бюджетный кредит была одобрена в 2021 году. Эти объекты мы законтрактовали еще в прошлом году. Так что никаких опасений по срокам строительства у нас нет, — сказал Антон Болгов.
Новые детские сады примут ребят в возрасте от полутора до семи лет. Помимо групп, в них будут прачечные, пищеблоки, кабинет врача, вспомогательные и технические помещения. Завершить строительно-монтажные работы и сдать детские сады в эксплуатацию строители должны до конца года.
Торги на строительство детских садов выиграло воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой». Начальник участка организации Кирилл Рябенков провел Антона Болгова и представителя заказчика, заместителя руководителя МКУ «Управление строительства Липецка» Ирину Будюкину, по первому и частично построенному второму этажу детского сада на самом краешке микрорайона «Университетский», от которого, кажется рукой подать до «Елецкого».
— Дорога, которая должна связать эти микрорайоны, предусмотрена Гепланом развития Липецка. Как только появятся средства, мы ее построим, — сказал GOROD48 Антон Болгов.
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Строительство детского сада на сегодня выполнено на 17%. Подрядчик завершил работы по устройству монолитных фундаментов, возвел стены и перекрытия подвала. Каменщики уже завершили кирпичную кладку первого этажа. В планах на апрель — возвести второй, перевязав этажи армирующим монолитным железобетонным поясом, берущим на себя часть нагрузки на несущие стены. В мае, следовательно, будет построен третий этаж и здание начнут заводить под крышу. Параллельно выполняется обратная засыпка фундамента, монтируются входы в подвалы и, соответственно, в группы, в которых будут воспитываться 224 малыша.
Темпы строительства радуют как Ирину Будюкину, так и Антона Болгова. Начальник областного управления строительства и архитектуры уверен, что при взятых темпах можно будет уже летом начать финишную отделку помещений, а к началу осени управиться и с благоустройством территории вокруг детсада, работой, которую часто оставляют на потом.
Воронежские строители говорят, что изюминкой детского сада станет индивидуальный вид: вентилируемые фасады будут разноцветными, с переходами и вставками из композитных материалов и металлов. Еще одна деталь, которую обещает подрядчик и которая не пройдет мимо взгляда — оригинальные теневые навесы над детскими площадками.
А вот второй детсад, который строят в новом микрорайоне на пересечении Лебедянского шоссе с окружной автомобильной дорогой, получившем называние «Лебедянский», будет типовым.
Этот детсад рассчитан на 350 малышей. Он должен разгрузить потребность в детском саду жителей соседнего микрорайона «Звездный». Его готовность – 24%. Готовы фундамент здания, кладка стен и перегородок двух этажей. Антон Болгов увидел каменщиков, которые уже выводят стены третьего этажа. Параллельно на объекте уже выполняют внутренние электромонтажные и отделочные работы.
— Заявка правительства области на инфраструктурный бюджетный кредит была одобрена в 2021 году. Эти объекты мы законтрактовали еще в прошлом году. Так что никаких опасений по срокам строительства у нас нет, — сказал Антон Болгов.
Новые детские сады примут ребят в возрасте от полутора до семи лет. Помимо групп, в них будут прачечные, пищеблоки, кабинет врача, вспомогательные и технические помещения. Завершить строительно-монтажные работы и сдать детские сады в эксплуатацию строители должны до конца года.
310