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Доля российских сделок на рынке недвижимости Турции составила свыше 30%

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#рынок недвижимости #Турция

Доля российских сделок на рынке жилья Турции в начале ткущего года составила 37 процентов.

В начале этого года доля российских сделок на рынке недвижимости Турции составила более 30% от всех иностранных сделок с жильем в зарубежной стране, - пишет "Лента" со ссылкой на экспертов инвестиционной компании Garnet.

По их информации, в январе 2023 года россияне приобрели в Турции 1,5 тысячи объектов от общего числа лотов, которое оценили в 4,1 тысячи. Таким образом, на россиян пришлось 37,42% от всех иностранных сделок с жильем в первом месяце 2023 года. Эксперты отметили, что параметр на начало года оставался на достаточно высоком уровне относительно предыдущих месяцев.

По их словам, максимальная доля российских сделок в Турции за последнее время наблюдалась в ноябре 2022 года — тогда показатель достиг 42,33 процента от общего числа покупок жилья иностранцами, или 2,5 тысячи от шести тысяч объектов недвижимости. При этом по итогам прошлого года россияне приняли участие более чем в 24% от всех иностранных сделок с жильем в Турции, купив более 16,3 тысячи лотов.
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#рынок недвижимости #Турция

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