Общество
сегодня, 14:23
«Состояние здоровья Никиты Соловьева тяжелое, но и ухудшений нет»
4 1804
Начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова рассказала о самочувствии главы Воловского района.
Попавший 21 марта в ДТП глава Воловского района Никита Соловьев находится в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко.
«Ему проведена операция. Но серьезного прогресса нет. Состояние тяжелое. Но и ухудшений нет. Врачи пока просят подождать», — сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.
По словам Любови Фроловой, обязанности главы Воловского района исполняет заместитель Соловьева Сергей Щеглов.
Фото: vk.com
«Ему проведена операция. Но серьезного прогресса нет. Состояние тяжелое. Но и ухудшений нет. Врачи пока просят подождать», — сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.
По словам Любови Фроловой, обязанности главы Воловского района исполняет заместитель Соловьева Сергей Щеглов.
Фото: vk.com
4 1804
Stinol
Гром
петр
Гость.