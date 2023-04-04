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«Состояние здоровья Никиты Соловьева тяжелое, но и ухудшений нет»

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#Никита Соловьев #лечение
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«Состояние здоровья Никиты Соловьева тяжелое, но и ухудшений нет»

Начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова рассказала о самочувствии главы Воловского района.

Попавший 21 марта в ДТП глава Воловского района Никита Соловьев находится в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко.

«Ему проведена операция. Но серьезного прогресса нет. Состояние тяжелое. Но и ухудшений нет. Врачи пока просят подождать», — сообщила в своем Telegram-канале начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.

По словам Любови Фроловой, обязанности главы Воловского района исполняет заместитель Соловьева Сергей Щеглов.

Фото: vk.com
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#Никита Соловьев #лечение
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Комментарии (4)

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Stinol

7 минут назад
Дай Бог выздоровления пострадавшему. А что со втором пострадавшим? В момент аварии в машине были двое. Его в какую клинику отправили? почему нигде не пишут?
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Гром

25 минут назад
Смерть всю жизнь ходит с нами- а затылок дышит.
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петр

46 минут назад
Пол шага осталось .я не знаю кто это .выздоровет спросим по всей строгости .кто и что .главное выздороветь.
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Гость.

55 минут назад
А липецким врачам что нет доверия? Отправили в Москву.
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