В Новосибирске мать бросила 6-летнего сына в инфекционной больнице

Громкий пост о ситуации появился в одной из групп в соцсетях. Анонимный пользователь рассказал, что ребенка доставили в больницу с кишечной инфекцией. Информацию передали в правоохранительные органы и администрацию Кировского района.





Ранее в соцсетях разместили пост о том, что мальчика не забирают из инфекционной больницы Новосибирска. В сообщении уточнялось, что родителям пытались дозвониться еще во время лечения ребенка.



По некоторым данным, мать отказалась приезжать за мальчиком, аргументировав такое решение тем, что он ей не нужен. Дошкольника временно направили в детский центр.



Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что главный врач больницы подтвердил случившееся.



"Маму найти не смогли, сколько бы ни звонили. Ребенок здоров, в профильной больнице он больше не может находиться", — заявила детский омбудсмен. В региональной прокуратуре организовали проверку.





В Новосибирске женщина бросила 6-летнего сына в инфекционной больнице после выздоровления, - пишет Lenta.ru со ссылкой на российский портал NGS.ru.Ранее в соцсетях разместили пост о том, что мальчика не забирают из инфекционной больницы Новосибирска. В сообщении уточнялось, что родителям пытались дозвониться еще во время лечения ребенка.По некоторым данным, мать отказалась приезжать за мальчиком, аргументировав такое решение тем, что он ей не нужен. Дошкольника временно направили в детский центр.Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что главный врач больницы подтвердил случившееся."Маму найти не смогли, сколько бы ни звонили. Ребенок здоров, в профильной больнице он больше не может находиться", — заявила детский омбудсмен. В региональной прокуратуре организовали проверку.