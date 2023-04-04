В России

18 минут назад

Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС

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#АЭС #Минэнерго

Страна будет активно развивать свои энергетические точки.

Минэнерго занялось оптимизацией капитальных и эксплуатационных затрат новых АЭС, чтобы сдержать нагрузку на энергорынок, который будет оплачивать их мощность. Потолок капзатрат зафиксируют на уровне цены последних построенных АЭС, а из операционных расходов вычтут избыточные затраты. Общий платеж за мощность новых блоков составит 5 трлн рублей за 25 лет. Промышленность поддерживает подход министерства. В "Росатоме", не называя точных ценовых параметров своих станций, ожидают от новой методики прозрачности платежей за мощность.

Минэнерго разработает новые подходы к расчету платежа за мощность АЭС, построенных после 2024 года. Основная задача — оптимизировать CAPEX и OPEX объектов, - рассказали "Ъ" источники, знакомые с обсуждением вопроса.

"Росатом" строит новые станции по механизму договоров поставки мощности (ДПМ): после запуска энергоблок будет получать повышенные платежи за мощность для возврата инвестиций. Гарантированную окупаемость уже получили два блока Курской АЭС-2 на реакторах ВВЭР-ТОИ.

При расчете CAPEX Минэнерго будет ориентироваться на фактическую стоимость строительства последних АЭС на ВВЭР-1200, наиболее похожих на ВВЭР-ТОИ, - рассказали несколько собеседников.

Потолок удельной цены затрат предлагается установить на уровне стоимости Нововоронежской АЭС-2 — 184,1 тыс. руб. за 1 кВт (в ценах 2021 года).

Новые АЭС будут строиться по самым современным технологиям, на основе уже имеющихся в мире системах, в том числе в области реакторов на быстрых нейтронах. Сейчас важно понять, как можно сэкономить на пользовании российской энергии. Экспертам еще придется заняться комплексной оптимизацией CAPEX и OPEX, результат которой будет в дальнейшем использован для налаживания будущей деятельности Росатома. В ближайшем времени компания сократит расходы на обеспечение центрального аппарата РЭА, на переводчиков, рекламу, медицинские страховки и судебные издержки.

Министерство хочет исключить из OPEX, в частности, представительские расходы центрального аппарата РЭА, затраты на переводчиков, рекламу, медицинские страховки и судебные издержки, - говорят источники.
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#АЭС #Минэнерго

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