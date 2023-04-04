В России

сегодня, 13:03

Президент РФ заявил о росте размера реальной зарплаты по стране на 3–5%

28
#реальная зарплата

Размер реальной зарплаты в целом по стране должен вырасти на 3–5%.

Реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться, - заявил президент РФ Владимир Путин при посещении тульского завода железнодорожного машиностроения, общаясь с работниками завода "Тулажелдормаш".

"За предыдущие месяцы, окончание года, у нас <...> в целом по стране начали расти заработные платы. Где-то 0,3, 0,4, 0,6 процента. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9 процента. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону", — отметил глава государства.

По его словам, реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти от 3 до 5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.

"Цены растут, а зарплаты — не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос — уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент заявил, что в РФ реализуется программа в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2012-го до 1 января 2017 года.

"В целом по стране мы за это время должны расселить свыше полумиллиона человек – 536 тысяч, по-моему. Уже расселено примерно 480 тысяч человек, и совершенно очевидно, что до конца этого года эта программа практически будет завершена в этой части – признанного аварийным жилья за этот период, с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года", - пояснил глава государства.
28
#реальная зарплата

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС
#АЭС #Минэнерго
Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС

13 минут назад

В России
В Воронеже мужчина выжил после падения с 19-го этажа
#падение с высоты
1
В Воронеже мужчина выжил после падения с 19-го этажа

сегодня, 12:12

В России
С российского рынка могут уйти до 30 банков
#банки
С российского рынка могут уйти до 30 банков

сегодня, 11:33

В России
СК РФ переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт
#взрыв в кафе #теракт
СК РФ переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт

сегодня, 10:40

В России
В самарском аэропорту самолет столкнулся со стаей птиц при посадке
#стая птиц #самолет
В самарском аэропорту самолет столкнулся со стаей птиц при посадке

сегодня, 10:02

В России
Абитуриенты из новых регионов будут сдавать вступительные экзамены в вузы
#экзамены #вузы
Абитуриенты из новых регионов будут сдавать вступительные экзамены в вузы

вчера, 16:57

В России