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сегодня, 13:03
Президент РФ заявил о росте размера реальной зарплаты по стране на 3–5%
Размер реальной зарплаты в целом по стране должен вырасти на 3–5%.
Реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться, - заявил президент РФ Владимир Путин при посещении тульского завода железнодорожного машиностроения, общаясь с работниками завода "Тулажелдормаш".
"За предыдущие месяцы, окончание года, у нас <...> в целом по стране начали расти заработные платы. Где-то 0,3, 0,4, 0,6 процента. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9 процента. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону", — отметил глава государства.
По его словам, реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти от 3 до 5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.
"Цены растут, а зарплаты — не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос — уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, президент заявил, что в РФ реализуется программа в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2012-го до 1 января 2017 года.
"В целом по стране мы за это время должны расселить свыше полумиллиона человек – 536 тысяч, по-моему. Уже расселено примерно 480 тысяч человек, и совершенно очевидно, что до конца этого года эта программа практически будет завершена в этой части – признанного аварийным жилья за этот период, с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года", - пояснил глава государства.
"За предыдущие месяцы, окончание года, у нас <...> в целом по стране начали расти заработные платы. Где-то 0,3, 0,4, 0,6 процента. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9 процента. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону", — отметил глава государства.
По его словам, реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти от 3 до 5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.
"Цены растут, а зарплаты — не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос — уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, президент заявил, что в РФ реализуется программа в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2012-го до 1 января 2017 года.
"В целом по стране мы за это время должны расселить свыше полумиллиона человек – 536 тысяч, по-моему. Уже расселено примерно 480 тысяч человек, и совершенно очевидно, что до конца этого года эта программа практически будет завершена в этой части – признанного аварийным жилья за этот период, с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года", - пояснил глава государства.