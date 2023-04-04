В России

26 минут назад

В Воронеже мужчина выжил после падения с 19-го этажа

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#падение с высоты

В Воронеже из окна квартиры на 19-м этаже высотного здания в ЖК "Гагаринский" упал 40-летний мужчина, который чудом выжил.

Житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа дома № 65а на улице Колесниченко в ЖК "Гагаринский" и выжил, - пишет Lenta.ru.

Мужчине удалось приземлиться на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль "Nissan X-Trail". От удара иномарка сильно пострадала. А у россиянина из травм лишь ссадина на лице.

Приехавшие на вызов спасатели и медики удивленно снимали выжившего при падении с такой высоты мужчину. Были ли диагностированы у пострадавшего переломы, не уточняется.

СМИ сообщают, что пострадавшему мужчине 41 год, и что после падения он пытался встать на ноги и петь песни.

Пытаясь объяснить чудесное спасение, очевидцы предположили, что от удара в иномарке сработали подушки безопасности. Это и спасло жизнь воронежцу. Но за "мягкое" приземление придется дорого заплатить. Если машина не была застрахована от подобного риска, то расходы на ее восстановление суд, вероятнее всего, назначит возмещать виновнику ЧП, - пишет "Комсомольская правда Воронеж".
59
#падение с высоты

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