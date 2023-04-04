Коронавирус

54 минуты назад

За сутки в Липецкой области COVID-19 заболели в два раза меньше людей, чем выздоровели

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области COVID-19 заболели в два раза меньше людей, чем выздоровели

Причем количество заболевших снижается с начала апреля.

В Липецкой области за сутки выявили 46 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали 10 человек, выздоровели 92 человека. Для сравнения: 4 апреля 2022 года были выявлены 285 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 149 случаев COVID-19, выздоровели 177 462 человека, умерли 3 970 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 164 случая, в Орловской области — 79, в Рязанской области — 69, Курской области — 45, в Тамбовской области — 38, Тульской области — 31. За последние сутки в Рязанской и Тульской областях умерли от COVID-19 по одному человеку.

В России за сутки выявили 7 141 случай COVID-19, госпитализировали 1 513 человек, выздоровели 12 264 человека, умерли 38 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 671 103 случая COVID-19, выздоровели 22 037 622 человека, умерли 397 384 человека.
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#коронавирус

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