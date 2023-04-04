Происшествия

17 минут назад

Огонь от горящей травы четь не перекинулся на два дома

187
#МЧС #пожар
Огонь от горящей травы четь не перекинулся на два дома

За сутки пожарные 18 раз тушили горящую траву.

Утром 3 марта в селе Сторожевое Усманского района загорелась сухая трава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные вовремя локализовали возгорание и не дали огню перекинуться на два жилых дома.

photo1680594151.jpeg

Всего же за минувшие сутки пожарные 18 раз выезжали для тушения горящей травы и три раза тушили мусор на открытой площади.

photo1680594151 (1).jpeg

Уже ночью 4 апреля в липецком СНТ «Монтажник» сгорел садовый домик.
187
#МЧС #пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

45-летний мотоциклист пострадал в аварии на трассе «Дон»
#авария #ДТП
1
45-летний мотоциклист пострадал в аварии на трассе «Дон»

сегодня, 09:26

Происшествия
70-летний пенсионер 16 лет хранил дома гранаты и патроны
#боеприпасы
13
70-летний пенсионер 16 лет хранил дома гранаты и патроны

сегодня, 08:08

Происшествия
Нападение с газовым баллончиком на улице Бунина записала камера видеонаблюдения
#ЖКХ #конфликт
19
Нападение с газовым баллончиком на улице Бунина записала камера видеонаблюдения

вчера, 19:47

Происшествия
Из-за места в подвале липчанка сломала соседке ногу
#конфликт #соседи
20
Из-за места в подвале липчанка сломала соседке ногу

вчера, 16:22

Происшествия
Первоапрельскую «шутку» графферов расследует полиция
#хулигнство #вандализм #графферы
12
Первоапрельскую «шутку» графферов расследует полиция

вчера, 15:54

Происшествия
Липчанин приговорен к трем годам колонии-поселения за гибель трех человек в ДТП
#ДТП
12
Липчанин приговорен к трем годам колонии-поселения за гибель трех человек в ДТП

вчера, 15:44

Происшествия