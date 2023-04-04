Огонь от горящей травы четь не перекинулся на два дома

За сутки пожарные 18 раз тушили горящую траву.

Утром 3 марта в селе Сторожевое Усманского района загорелась сухая трава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные вовремя локализовали возгорание и не дали огню перекинуться на два жилых дома.Всего же за минувшие сутки пожарные 18 раз выезжали для тушения горящей травы и три раза тушили мусор на открытой площади.Уже ночью 4 апреля в липецком СНТ «Монтажник» сгорел садовый домик.