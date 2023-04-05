Первый корпоративный чемпионат по мини-футболу компании ЦЕМРОС прошел в Липецке.

Организатором соревнований стал Липецкцемент. Чемпионат проводился среди представителей трёх федеральных округов: ЦФО, ПФО, СКФО.

В турнире приняли участие команды десяти заводов компании: Воронежского филиала, Белгородского цемента, Осколцемента, Липецкцемента, Кавказцемента, Мальцовского портландцемента, Мордовцемента, Сенгилеевского цементного завода, Михайловцемента и Серебрянского завода.

Чемпионат проводился по специальным правилам с укороченным временем игры. Это позволило провести турнир за один день, чтобы надолго не отрывать футболистов цементников от производства.

Чтобы соблюсти игровой баланс и обеспечить равные условия, для участия в соревнованиях пригласили ещё две команды. Это партнёры Липецкцемента по организации спортивной работы: Департамент образования администрации г. Липецка и клуб восточных единоборств «Белый тигр».

Все команды выкладывались по полной, каждая была настроена на победу. Сначала участников ждали отборочные игры. Их разделили на две группы по шесть команд в каждой. Все соперники должны были сыграть друг против друга.





Особенность таких турниров в том, что здесь определяют не просто первое, второе и третье место. По результатам отбора команды разделили на три подгруппы: «Золотой кубок», «Серебряный кубок» и «Бронзовый кубок». В каждом кубке разыграли призовые места.

За первенство в «Бронзовом кубке» боролись Белгородский цемент, Михайловцемент, Осколцемент и «Белый тигр». Первое место занял Осколцемент.

Победу в «Серебряном кубке» пытались добыть Липецкцемент, Воронежский филиал, Мальцовский портландцемент и Кавказцемент. Победителями здесь стали спортсмены из Брянской области. Хозяева поля на третьем месте в «Серебряном кубке»

Лучшими же по итогам отборочных игр стали команды Сенгилеевского завода, Мордовцемента и Серебрянского завода. Также в «золотую» четвёрку вошла команда спортсменов департамента образования Липецка. Борьба за главный приз золотого кубка была не шуточная. В итоге абсолютным чемпионом первого корпоративного турнира ЦЕМРОСА по мини-футболу стала команда Мордовцемента.





В этом турнире нет проигравших, отметил генеральный директор Липецкцемента Сергей Смирнов. Прежде всего, это праздник спорта и общения между коллегами. Футбол любят на всех заводах ЦЕМРОСА, и такие соревнования поддерживают стремление наших сотрудников к занятию спортом и здоровому образу жизни.

Без наград не остался никто. Кубками и дипломами отметили всех участников турнира. Также судьи соревнований определили лучших по номинациям. Так лучшим игроком стал капитан команды Липецкцемента Сергей Шишилов, лучшим бомбардиром – Максим Андрейкин из команды Мальцовского портландцемента, ну а лучшим голкипером признан вратарь Кавказцемента Альберт Халкечев.

Руководитель управления по социальному развитию и корпоративной культуре компании ЦЕМРОС Валентина Грузилова поблагодарила всех организаторов турнира. Отдельно она отметила Совет Молодёжи Липецкцемента. Его активисты взяли на себя солидную часть работы по организации и проведению мероприятия. Валентина Грузилова подчеркнула, что в Липецке хорошие спортивные традиции. Здесь уже имеют опыт организации футбольных чемпионатов. Но подобные состязания цементники не проводили с 2019-го года. Этот турнир дал старт новому этапу развития спорта в компании.

Благодарность выразили и представители команд. Турниром остались очень довольны все участники, независимо от результата игры. Формат показал, что такие встречи можно проводить и более масштабно. В планах компании сделать чемпионат традиционным с участием уже всех заводов ЦЕМРОСА.

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• 16 заводов и более 30 карьеров;• Каждая третья тонна цемента в России;• Более 70 регионов поставки;• Огромный опыт и экспертиза в строительной сфере;• Особая философия управления бизнесом: внимание к клиентам, забота о сотрудниках, «бережливое» производство, развитие территорий вокруг предприятий и активные инвестиции в экологическое благополучие.