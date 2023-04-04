27 минут назад
СК РФ переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт
Следственный комитет (СК) России переквалифицировал дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), на статью о теракте.
"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - отмечается в сообщении.
По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили свыше 30 человек.
После произошедшего правоохранители установили личность девушки, которая вручила Татарскому статуэтку, а впоследствии ее задержали на съемной квартире знакомого ее мужа. На допросе она призналась в том, что отдала журналисту бюст, который позже взорвался. С ней проводятся необходимые следственные действия, - сообщает СК РФ.
У следствия также имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.
Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков.
По последним данным, из 33 пострадавших от взрыва, при котором погиб военкор Владлен Татарский, пострадали двое подростков. Один из них остается под присмотром врачей, - пишут "Известия".