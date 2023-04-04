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В самарском аэропорту самолет столкнулся со стаей птиц при посадке
Борт летел из Санкт-Петербурга.
Самолет рейса Санкт-Петербург - Самара при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицами, пострадавших нет, - сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"В Самарской области устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. По предварительной информации самолёт выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40, совершил столкновение с птицами. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
На место происшествия выезжали представители Центрального МСУТ. Им предстоит выяснить причины ЧП. Кроме следователей, в Курумоче работали и представители Куйбышевской транспортной прокуратуры, - пишет портал "Самара Онлайн 24".
Рейс Санкт-Петербург — Самара обслуживает авиакомпания "Победа". Сигнал о столкновении с птицей поступил на высоте в 1500 метров. На борту Boing-738 571 в этот момент находилось 190 пассажиров. В 21:30 судно успешно приземлилось в Курумоче. Представители надзорного ведомства организовали проверку орнитологического законодательства, - отметили в прокуратуре.
"В Самарской области устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. По предварительной информации самолёт выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40, совершил столкновение с птицами. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
На место происшествия выезжали представители Центрального МСУТ. Им предстоит выяснить причины ЧП. Кроме следователей, в Курумоче работали и представители Куйбышевской транспортной прокуратуры, - пишет портал "Самара Онлайн 24".
Рейс Санкт-Петербург — Самара обслуживает авиакомпания "Победа". Сигнал о столкновении с птицей поступил на высоте в 1500 метров. На борту Boing-738 571 в этот момент находилось 190 пассажиров. В 21:30 судно успешно приземлилось в Курумоче. Представители надзорного ведомства организовали проверку орнитологического законодательства, - отметили в прокуратуре.