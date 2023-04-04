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Акция «Неделя здоровья» стартовала на НЛМК

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#«Неделя здоровья»
Акция «Неделя здоровья» стартовала на НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала акция «Неделя здоровья». Ее традиционно проводят накануне всемирного Дня здоровья, который отмечается 7 апреля. Сотрудники предприятия в эти дни могут посетить вебинары от ведущих специалистов здорового образа жизни и психологов, в здравпунктах пройти диагностику и получить консультации врачей.

В этом году наравне с кардиологами, терапевтами и гастроэнтерологами консультируют нутрициологи и специалисты антивозрастной медицины. Для удобства на корпоративном портале запустили отдельный раздел, который объединяет всю информацию. 

У каждого дня «Недели здоровья» своя тематика: «День знаний», «День профилактики», «День полезных привычек», «День физической активности», «День антистресса». В день физической активности, например, сотрудники смогут посетить мастер-классы и тренинги – научиться играть в волейбол и баскетбол, освоить ушу и даже пройти курсы по лечебной физкультуре и технике самомассажа.  

В столовых комбината всю неделю будет идти «Марафон Здорового питания». Сотрудникам предложат альтернативу – специальные комплексные обеды рационального питания.

- Эта неделя прекрасный повод привлечь внимание сотрудников компании к самому главному, что есть в жизни каждого человека – его здоровью. Мы постарались в эти пять дней объединить основные составляющие здорового образа жизни и максимально раскрыть эту тему с помощью специалистов, современной диагностики и, конечно, занятий на свежем спортом воздухе. Мы хотим показать, что ответственное отношение к своему здоровью поможет успешно справиться с любыми трудностями и вызовами, -  отметила директор дирекции по социальной политике Группы НЛМК Татьяна Рожкова.

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#«Неделя здоровья»

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