Сегодня в Липецке: в магазинах дешевеет рыба и треть жителей за год накопили менее 10 тыс. рублей

Рассказываем всё самое необходимое про наступающий вторник.

Потеплеет, но вернутся дожди

Сегодня днём в Липецке ожидается от 11 до 13 градусов тепла. После сухой ночи днём ожидаются дожди, правда – небольшие.







Отключения воды

Из-за плановых ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся люди в домах в 15-м микрорайоне, 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37: на улицах Папина, 2б; Потапова, 1а, 2а, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22/1, 22б, 24, 26; Союзной, 1г, 1д, 3, 3а, 3а/1, 3а/2, а также в частном секторе улицы Союзной.







Отключения электричества

Да будет сегодня свет во всём Липецке! За исключением пары домов, которым из-за ремонта перекроют электричество на улице Бачурина, 8 и 17.







Пробки

С раннего утра на главных магистралях Липецка с каждом минутой двигаться всё труднее. На проспекте Победы, улицах Московской, Катукова, Гагарина, Терешковой, Циолковского уже участков, обозначенных в приложении красным. Поэтому перед выездом советуем внимательно изучить обстановку на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Или выезжайте с расчётом потерять время в пробках.

Вечерний джаз (12+)

Сегодняшний вечер липчане могут провести под волшебные звуки джаза. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:00 состоится джаз-концерт 2х2.







Перед зрителями со своей джазовой программой выступят студенты и преподаватели Липецкого колледжа искусств имени Игумнова. Вход - любая бумажная купюра.

День птиц (6+)

В первую субботу апреля празднуют День птиц. В этом году он выпал на 1 апреля, но эта дата ассоциируется с другим известным праздником.

Организаторы не будь дураками, перенесли все торжества на другие дни, и очень многие – на сегодняшний. В соцсетях липецкого зоопарка сегодня с 9:00 до 13:00 пройдёт виртуальная викторина на тему жизни пернатых. Первому правильно ответившему на вопрос полагается приз, который можно будет забрать в любой день у контролёра зверинца.







В некоторых школах пройдут тематические уроки по поводу птичьего дня. Например, в школе села Казинка урок организуют работники дворца культуры «Матырский».

«Ватная сказка» (12+)

Выставка на животрепещущую тему открылась в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

На выставке «Ватная сказка» представлены игрушки, экспозиция интересна прежде всего тем, кто любит интересные экспонаты из необычных материалов. Если раньше ватная игрушка ценилась своей дешевизной, то сегодня эксклюзивные игрушки ручной работы, изготовленные из ваты, считаются произведениями искусства. Их стоимость, как у картин, рассчитывается индивидуально.

В экспозиции представлены произведения из ваты мастеров Грязинского, Лебедянского муниципальных районов Липецкой области и города Липецка.

Выставка будет работать до 28 апреля. ОЦКНТ работает ежедневно с 8:00 до 22600, перерыв с 13:00 до 14:00. Вход на выставку свободный.

Липчан зовут принять участие в очередном конкурсе.

На этот раз – посвящённом Году педагога и наставника. Принять участие в нём могут учащиеся образовательных заведений региона от 10 до 25 лет.

Авторские работы можно подать в трех номинациях «Литературное творчество», «Презентация», «Видеоролик». Организаторы предлагают раскрыть следующие темы «Учитель моей мечты», «Мы – из династии учителей», «Нет профессии благороднее», «Педагоги в годы ВОВ», «Учительские династии», «Веселые мгновения школьных перемен», «Трудовые подвиги учителей», «Лучшая профессия в мире!», «Слагаемые современного педагога», «Веселые мгновенья школьных перемен». Важно, что при оформлении конкурсной работы нужно использовать брендбук Года педагога и наставника.





Подать заявку на участие можно до 5 мая на электронную почту gpv48@mail.ru с пометкой «Конкурс творческих работ(номинация)». Авторам лучших работ вручат дипломы и памятные сувениры.

Неделя селёдки

Роскачество объявило первую неделю апреля в стране— Всероссийской неделей селедки, сообщили в самом ведомстве.







Главные торжества пройдут 8 апреля далеко от Липецка – в Калининграде, где будут организованы гастрономические презентации и мастер-классы. Но и липчанам кое-что должно перепасть. «Роскачество» объявило о том, что крупнейшие отечественные ретейлеры на этой неделе согласились установить скидки на селёдку и другую рыбную продукцию. Возможно, есть смысл внимательнее присмотреться к рыбным рядам.

Трети липчан за год удалось накопить до 10 тысяч рублей

Липчане чаще откладывают деньги на чёрный день – 56% опрошенных, чем на свою мечту – 31%. Такие исследования провёл сервис по поиску работы hh.ru.

Треть липчан откладывает деньги при любой возможности: 30%, 16% — ежемесячно, 8% — время от времени. Исследование опровергло расхожее мнение, что к накопительству склонно больше старшее поколение. Среди людей от 18 до 24 лет откладывают деньги 66%, а люди старшего возраста – 55+оказались более склонными к отсутствию всяких накоплений, таких 52 %.







Чаще всего жители Липецкой области планируют потратить накопленную сумму на путешествия - 42%. На втором месте стоит приобретение имущества - 41%. Третьим по популярности является ремонт в квартире - 35%. В топ-5 причин для накоплений также вошли покупка новой машины - 32% и вложение в обучение - 28%.

За последний год 27% жителям Липецкой области удалось скопить сумму до 10 000 рублей. Каждый пятый участник опроса - 20% раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 100 тысяч рублей. Лишь 10% могут похвастаться, что за год смогли отложить более 200 000 рублей.

Дорогие липчане! Вне зависимости от того, если ли у вас сбережения, все мы сильно зависим от окружающего мира. Потому нужно следить за ним в оба глаза и не забывать интересоваться новостями. Чаще заходите на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.