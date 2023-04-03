Происшествия
сегодня, 19:47
Нападение с газовым баллончиком на улице Бунина записала камера видеонаблюдения
Разборки между жильцами, мастером управляющей компании и ее мужем попали на запись камеры видеонаблюдения.
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Напомним, сегодня около 10 утра из многоквартирного дома №18 по улице Бунина в Липецке в полицию поступили три сообщения о конфликте, участникам которого распылили газовый баллончик в глаза. Одна из участниц разборок - мастер управляющей компании, которая пришла по вызову жильцов - жалобе на промокший шов и отклеивающиеся обои.
Ранее директор управляющей компании ООО «ЖК» Василий Востриков рассказал GOROD48 версию происшествия, поведанную его сотрудницей. Эта версия основывалась на том, что муж сотрудницы ЖЭКа вступился за супругу.
Но судя по записи камеры видеонаблюдения, именно супруг сотрудницы управляющей компании первым проявил агрессию и сразу пустил в ход газовый баллончик, а когда мужчина попытался его догнать, распылил баллончик уже во второй раз. При этом видно, что мастер пыталась как-то сдерживать разгневанного супруга.
Все участники конфликта обратились в полицию,
Проверку по факту происшествия проводит отдел полиции №7.
Ранее директор управляющей компании ООО «ЖК» Василий Востриков рассказал GOROD48 версию происшествия, поведанную его сотрудницей. Эта версия основывалась на том, что муж сотрудницы ЖЭКа вступился за супругу.
Но судя по записи камеры видеонаблюдения, именно супруг сотрудницы управляющей компании первым проявил агрессию и сразу пустил в ход газовый баллончик, а когда мужчина попытался его догнать, распылил баллончик уже во второй раз. При этом видно, что мастер пыталась как-то сдерживать разгневанного супруга.
Все участники конфликта обратились в полицию,
Проверку по факту происшествия проводит отдел полиции №7.
Женек
Созерцатель
умник