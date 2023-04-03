Здоровье

сегодня, 16:58

В Липецкой области уже 27 человек пострадали от клещей

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#клещи
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В Липецкой области уже 27 человек пострадали от клещей

Еженедельный мониторинг за нападениями клещей ведётся уже месяц - с 3 марта.

Этот сезон активности клещей отмечается ранним началом и высокой активностью клещей в марте. Напомним,  первый покус клещом зарегистрирован в оттепель 4 января (в 2022 году первый покус зарегистрировали 24 марта).

С 3 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 31 марта по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 27 человек.

В Липецкой области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.

Начались профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. В этом году акарицидные обработки запланированы на площади 1071 гектар. Особое внимание планируется уделить обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).
3 293
#клещи
3

Комментарии (3)

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Ну и ну

26 минут назад
В моем детстве не припомню столько этих гадов
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Евгений Шаламов

49 минут назад
Вчера были на даче принесли на штанах 3 клеща сразу это ужас какой-то травы нет а они уже есть и в таком количестве хорошо что не кто не присосался смыли в унитаз.
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Сашуня

сегодня, 17:18
Пока вы обработаете, уже всех сожрут.
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