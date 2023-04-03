Здоровье
сегодня, 16:58
В Липецкой области уже 27 человек пострадали от клещей
Еженедельный мониторинг за нападениями клещей ведётся уже месяц - с 3 марта.
Этот сезон активности клещей отмечается ранним началом и высокой активностью клещей в марте. Напомним, первый покус клещом зарегистрирован в оттепель 4 января (в 2022 году первый покус зарегистрировали 24 марта).
С 3 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 31 марта по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 27 человек.
В Липецкой области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.
Начались профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. В этом году акарицидные обработки запланированы на площади 1071 гектар. Особое внимание планируется уделить обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).
С 3 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 31 марта по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 27 человек.
В Липецкой области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.
Начались профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. В этом году акарицидные обработки запланированы на площади 1071 гектар. Особое внимание планируется уделить обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).
Ну и ну
Евгений Шаламов
Сашуня