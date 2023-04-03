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Будущие мамы взяты в Липецке под электронный «Патронаж»

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#сервис «Патронаж» #женские консультации
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Будущие мамы взяты в Липецке под электронный «Патронаж»

Все женские консультации Липецка подключены к электронной системе «Патронаж». Эту  систему органы власти используют для работы с семьями мобилизованных, и она оказалась так удачна, что губернатор области Игорь Артамонов предложил использовать «Патронаж» и в других сферах.

Сейчас систему апробируют в здравоохранении — сервис используется в работе женских консультаций Липецка, и к нему подключены уже более тысячи липчанок.

В консультации №1 система заработала две недели назад.  С помощью чат-бота в Telegram женщины получают напоминания о приеме врача, когда надо сдать анализы или принять лекарства. Бот информирует о занятиях для беременных, рассказывает о правильном питании. Через чат можно запросить связь с врачом. При этом важно понимать, что экстренную помощь оказывают не консультации, а служба «скорой». И в таких случаях следует вызвать именно скорую помощь.

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— Современные технологии приходят во все сферы. Безумно много вопросов у беременных, а тут все разъясняют и напоминают, — оценила нововведение  пациентка консультации Мария Абрамова.

Елена Хрупова недавно встала в консультации на учет. Она уже запрашивала связь с врачом. Консультацию получила через пару часов, после обращения. 

— От  врача приходят  оповещения о дате и времени приема, какие анализы необходимо сдать, когда лекарства выпить. Ничего не забываешь, такая удобная напоминалочка, - говорит  Елена.

— Чат-бот не создан для массовой рассылки, а для индивидуальной работы с каждой пациенткой.   Было тяжело первые четыре дня, когда мы подключали пациенток. Сейчас, когда все отработано, много времени работа с системой не занимает. В конце приема акушерка просматривает данные пациенток и рассылает им информацию, - объяснила, как работает «Патронаж» заведующая женской консультацией Липецкого городского роддома Наталья Сушкова.

Подключают пациенток к электронному сервису с момента  взятия на учет в женской консультации. Пользоваться системой женщина  может, пока новорождённому не исполнится месяц.  

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#сервис «Патронаж» #женские консультации
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