Будущие мамы взяты в Липецке под электронный «Патронаж»

Все женские консультации Липецка подключены к электронной системе «Патронаж». Эту систему органы власти используют для работы с семьями мобилизованных, и она оказалась так удачна, что губернатор области Игорь Артамонов предложил использовать «Патронаж» и в других сферах.

Сейчас систему апробируют в здравоохранении — сервис используется в работе женских консультаций Липецка, и к нему подключены уже более тысячи липчанок.В консультации №1 система заработала две недели назад. С помощью чат-бота в Telegram женщины получают напоминания о приеме врача, когда надо сдать анализы или принять лекарства. Бот информирует о занятиях для беременных, рассказывает о правильном питании. Через чат можно запросить связь с врачом. При этом важно понимать, что экстренную помощь оказывают не консультации, а служба «скорой». И в таких случаях следует вызвать именно скорую помощь.— Современные технологии приходят во все сферы. Безумно много вопросов у беременных, а тут все разъясняют и напоминают, — оценила нововведение пациентка консультации Мария Абрамова.Елена Хрупова недавно встала в консультации на учет. Она уже запрашивала связь с врачом. Консультацию получила через пару часов, после обращения.— От врача приходят оповещения о дате и времени приема, какие анализы необходимо сдать, когда лекарства выпить. Ничего не забываешь, такая удобная напоминалочка, - говорит Елена.— Чат-бот не создан для массовой рассылки, а для индивидуальной работы с каждой пациенткой. Было тяжело первые четыре дня, когда мы подключали пациенток. Сейчас, когда все отработано, много времени работа с системой не занимает. В конце приема акушерка просматривает данные пациенток и рассылает им информацию, - объяснила, как работает «Патронаж» заведующая женской консультацией Липецкого городского роддома Наталья Сушкова.Подключают пациенток к электронному сервису с момента взятия на учет в женской консультации. Пользоваться системой женщина может, пока новорождённому не исполнится месяц.