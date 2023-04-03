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Абитуриенты из новых регионов будут сдавать вступительные экзамены в вузы

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#экзамены #вузы

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал соглашения о присоединении четырех регионов к России. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к России по итогам референдумов, проведенных 23–27 сентября 2022 года.

Для абитуриентов из присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые не будут сдавать ЕГЭ, будут установлены вступительные экзамены в вузы. Соответствующий приказ выпустило Минобрнауки России, он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вузы будут самостоятельно проводить вступительные испытания для таких абитуриентов, - говорится в документе. Отмечается, что это коснется вузов как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, так и в других регионах России. Абитуриенты смогут использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.

"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации и филиалы, расположенные на территории новых субъектов, <…> организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ", — говорится в документе.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к России по итогам референдумов, проведенных 23–27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал соглашения о присоединении четырех регионов к России. В Роспотребнадзоре говорили, что ЕГЭ в присоединенных регионах в 2023 году будут проводить по желанию.
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#экзамены #вузы

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