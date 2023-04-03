В России

32 минуты назад

В екатеринбургском техникуме рюкзак взорвался в руках у студента

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#взрыв #техникум

В екатеринбургском техникуме на Умельцев произошел инцидент: у молодого человека прямо в руках взорвался рюкзак.

В Екатеринбургском энергетическом техникуме на улице Умельцев, 1 у студента взорвался пауэрбанк в рюкзаке. Происшествие попало на видео. Судя по кадрам, прозвучало три взрыва, сама сумка в руках парня воспламенилась, из нее полетели искры. Испуганные студенты кричали, чтобы молодой человек убрал от них источник пожара, - сообщает портал e1.ru.

На опубликованных местными СМИ кадрах это выглядит как срабатывание петарды или фейерверка.

В учебное заведение прибыли спасатели, но, к счастью, их помощь никому не потребовалась.

"Это был хлопок переносного аккумулятора - пауэрбанка. Наши специалисты прибыли после срабатывания пожарной сигнализации в 13.18. Выяснилось, что горения не было", - рассказал "Российской газете" Владимир Пургин, пресс-секретарь МЧС Свердловской области.
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#взрыв #техникум

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