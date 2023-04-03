Происшествия

54 минуты назад

Первоапрельскую «шутку» графферов расследует полиция

2 684
#хулигнство #вандализм #графферы
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Первоапрельскую «шутку» графферов расследует полиция

1 апреля фасад дома №3 по улице Ворошилова изрисовали графферы.

На фасад дома №3 по улице Ворошилова и вазоны в примыкающем к нему сквере страшно смотреть — все покрыто так называемыми «тэгами» графферов. Как пишут в соцсетях жильцы дома и работники расположенных в нем магазинов, рисунки появились 1 апреля.



Первоапрельская выходка представителей субкультуры стала предметом полицейского расследования.

- По данному факту проводит проверку отдел полиции №8, - рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.

Как сообщает автор распространенных в соцсетях фото, в сквере нет ни одной камеры уличного наблюдения, поймать кого-либо будет сложно.
2 684
#хулигнство #вандализм #графферы
2

Комментарии (2)

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Ссёлки

5 минут назад
У нас даже поликлинику разриссовали и то никто не плачёт.
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Горожанин

45 минут назад
Как всегда никого не найдут...
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