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Липчанин приговорен к трем годам колонии-поселения за гибель трех человек в ДТП

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#ДТП
Липчанин приговорен к трем годам колонии-поселения за гибель трех человек в ДТП

Летом прошлого года в Рязанской области грузовик «КамАЗ» под управлением липчанина врезался в «Ладу Гранту». В аварии погибла семейная пара и ее ребенок. 

Трагедия произошла на трассе М-6 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. 23-летний водитель «КамАЗа» выехал на полосу встречного движения, где грузовик врезался в «Ладу», в которой ехала семья из Подмосковья. Водитель «Лады» и его жена погибли сразу, а их 15-летний сын умер от полученных травм в больнице.

Вину водитель «КамАЗа» признал. 

— 23-летний липчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами на срок два года, — сообщает прокуратура Рязанской области.
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#ДТП

Комментарии (3)

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Татьяна

47 минут назад
3 года ???? Вы серьёзно??? Погибло три человека, в том числе ребёнок...
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Ос

52 минуты назад
Неопытный человек ещё и на такие машины садиться зачем то и нарушает к тому же,как будто профессионал уже и результат плачевный
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Lex

52 минуты назад
Рязанский суд, самый лояльных суд в окрестностях.
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