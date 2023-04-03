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Липчанин приговорен к трем годам колонии-поселения за гибель трех человек в ДТП
Летом прошлого года в Рязанской области грузовик «КамАЗ» под управлением липчанина врезался в «Ладу Гранту». В аварии погибла семейная пара и ее ребенок.
Вину водитель «КамАЗа» признал.
— 23-летний липчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами на срок два года, — сообщает прокуратура Рязанской области.
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