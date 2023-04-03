Липчанин приговорен к трем годам колонии-поселения за гибель трех человек в ДТП

Летом прошлого года в Рязанской области грузовик «КамАЗ» под управлением липчанина врезался в «Ладу Гранту». В аварии погибла семейная пара и ее ребенок.

Трагедия произошла на трассе М-6 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. 23-летний водитель «КамАЗа» выехал на полосу встречного движения, где грузовик врезался в «Ладу», в которой ехала семья из Подмосковья. Водитель «Лады» и его жена погибли сразу, а их 15-летний сын умер от полученных травм в больнице.



Вину водитель «КамАЗа» признал.



— 23-летний липчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами на срок два года, — сообщает прокуратура Рязанской области.