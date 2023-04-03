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сегодня, 15:19

Президент РФ подписал законы об интеграции новых регионов в судебную систему РФ

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#судебная система #ДНР #ЛНР #интеграция

Среди подписанных законов — дополнительные меры поддержки военнослужащих, а также возможность полного госфинансирования производства и проката художественных фильмов для детей и юношества.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законопроектов о создании судов на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и порядке отбора кандидатов в их первоначальные составы. Согласно документам, в ДНР и ЛНР будут созданы верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные суды и арбитражные суды областей. Также будут созданы Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные суды, межрайонные, районные и городские суды. Отбор кандидатов в первоначальные составы судов будет проводиться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ, - говорится на сайте Госдумы.

Отмечается, что правительство наделено правом устанавливать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в отдельных школах. Соответствующий закон подписан главой государства. Согласно документу, действующий сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях особый порядок проведения итоговой аттестации и приема на обучение в вузы и колледжи кабмин сможет распространить на отдельные общеобразовательные организации в приграничных регионах.

Президент РФ подписал закон, упрощающий процедуру регистрации детей и браков для военнослужащих. Если военнослужащий находится на лечении или в воинской части и не может прийти в ЗАГС или МФЦ для подачи заявления о регистрации установления отцовства, о заключении или о расторжении брака (при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей), ему не нужно будет идти к нотариусу. Его подпись сможет засвидетельствовать начальник госпиталя или санатория или командир его части. Также подписан закон, позволяющий засчитать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, полномочиями по ежегодному мониторингу социальной защищенности сотрудников наделяются МВД, Росгвардия, ФСИН, МЧС, ФССП, ФТС, Государственная фельдъегерская служба России и Следственный комитет РФ — соответствующий закон также подписан президентом. Порядок проведения такого мониторинга будет определять правительство.

Также российский лидер подписал документ о возможности полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Он предполагает, что к фильмам для детей и юношества относятся картины, предназначенные для просмотра детьми в возрасте до 18 лет, направленные на воспитание подрастающего поколения и соответствующие по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
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#судебная система #ДНР #ЛНР #интеграция

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