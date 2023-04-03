сегодня, 15:19
Президент РФ подписал законы об интеграции новых регионов в судебную систему РФ
Среди подписанных законов — дополнительные меры поддержки военнослужащих, а также возможность полного госфинансирования производства и проката художественных фильмов для детей и юношества.
Отмечается, что правительство наделено правом устанавливать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в отдельных школах. Соответствующий закон подписан главой государства. Согласно документу, действующий сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях особый порядок проведения итоговой аттестации и приема на обучение в вузы и колледжи кабмин сможет распространить на отдельные общеобразовательные организации в приграничных регионах.
Президент РФ подписал закон, упрощающий процедуру регистрации детей и браков для военнослужащих. Если военнослужащий находится на лечении или в воинской части и не может прийти в ЗАГС или МФЦ для подачи заявления о регистрации установления отцовства, о заключении или о расторжении брака (при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей), ему не нужно будет идти к нотариусу. Его подпись сможет засвидетельствовать начальник госпиталя или санатория или командир его части. Также подписан закон, позволяющий засчитать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач Вооруженных Сил РФ.
Кроме того, полномочиями по ежегодному мониторингу социальной защищенности сотрудников наделяются МВД, Росгвардия, ФСИН, МЧС, ФССП, ФТС, Государственная фельдъегерская служба России и Следственный комитет РФ — соответствующий закон также подписан президентом. Порядок проведения такого мониторинга будет определять правительство.
Также российский лидер подписал документ о возможности полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Он предполагает, что к фильмам для детей и юношества относятся картины, предназначенные для просмотра детьми в возрасте до 18 лет, направленные на воспитание подрастающего поколения и соответствующие по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.