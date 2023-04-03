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41 минуту назад

Кабмин выделит свыше 1 млрд рублей на поддержку программы промышленной ипотеки

59
#промышленная ипотека

Более 1 млрд рублей будет направлено на поддержку программы промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства.

Свыше 1 млрд рублей будет направлено на поддержку программы промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Он отметил на совещании с вице-премьерами 3 апреля, что данная мера позволит предприятиям получить льготные заёмные средства на приобретение производственных площадей в целом в размере более 45 млрд рублей, что станет весомой помощью, - говорится на официальном сайте кабмина.

Программа промышленной ипотеки была запущена кабмином по поручению главы государства в сентябре прошлого года и вызвала большой интерес со стороны бизнеса. Этот механизм позволяет промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а также способствует расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест.

Уточняется, что кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. С учётом выделенных распоряжением средств общий объём субсидирования программы в 2023 году превысит 1,3 млрд рублей.

В ближайшее время будут подготовлены предложения по расширению параметров промышленной ипотеки. Предполагается, что получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для дальнейшего промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.


59
#промышленная ипотека

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