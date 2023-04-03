Общество

50 минут назад

Дорожники заделывают яму, в которой женщина на машине пробила колеса

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#яма #дорога #колесо
Дорожники заделывают яму, в которой женщина на машине пробила колеса

Накануне на грязинской трассе липчанка на автомобиле въехала в выбоину, в которой пробила колеса

В воскресенье на грязинской трассе, между аглофабрикой и мостом на железной дорогой жительница Липецка на автомобиле, въехала в выбоину на дороге.

«Ехала за автобусом, не увидела эту яму, итог - два прорезанных колеса, вчера только переобулась на летнюю резину!» - написалалипчанка в группу GOROD48 в «Вконтакте».

Как сообщили GOROD48, этот участок дороги ремонтировали в 2021 году.

- Сейчас здесь проведено обследование, по результатам которого составлен акт и подготовлена претензия в адрес подрядчика. Устранять замечания компания будет в рамках гарантийных обязательств. К работам уже приступили, сообщили в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на управлении главного смотрителя.

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#яма #дорога #колесо

Комментарии (3)

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Житель

13 минут назад
на мосту где развилка на Сселки и дамбу, по направлению в г. Липецк такая яма глубокая, что вчера чуть колесо не вырвал. Да и вообще вся дорога Р-119 от Липецка до поворота на совхоз Дружба в неудовлетворительном состоянии.
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Гость

39 минут назад
Главный смотритель , чем занимается , если не владеет финансовыми инструментами!
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Ха ха ха

43 минуты назад
Всего одна такая яма что ли в городе . Их полно и никто не чешется
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