Общество
50 минут назад
Дорожники заделывают яму, в которой женщина на машине пробила колеса
Накануне на грязинской трассе липчанка на автомобиле въехала в выбоину, в которой пробила колеса
В воскресенье на грязинской трассе, между аглофабрикой и мостом на железной дорогой жительница Липецка на автомобиле, въехала в выбоину на дороге.
«Ехала за автобусом, не увидела эту яму, итог - два прорезанных колеса, вчера только переобулась на летнюю резину!» - написалалипчанка в группу GOROD48 в «Вконтакте».
Как сообщили GOROD48, этот участок дороги ремонтировали в 2021 году.
- Сейчас здесь проведено обследование, по результатам которого составлен акт и подготовлена претензия в адрес подрядчика. Устранять замечания компания будет в рамках гарантийных обязательств. К работам уже приступили, сообщили в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на управлении главного смотрителя.
«Ехала за автобусом, не увидела эту яму, итог - два прорезанных колеса, вчера только переобулась на летнюю резину!» - написалалипчанка в группу GOROD48 в «Вконтакте».
Как сообщили GOROD48, этот участок дороги ремонтировали в 2021 году.
- Сейчас здесь проведено обследование, по результатам которого составлен акт и подготовлена претензия в адрес подрядчика. Устранять замечания компания будет в рамках гарантийных обязательств. К работам уже приступили, сообщили в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на управлении главного смотрителя.
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