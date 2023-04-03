Происшествия
сегодня, 14:13
В гараже на окраине Липецка нашли работающий автомобиль с мертвым водителем
Причина смерти — сердечный приступ.
Утром 1 апреля в гараже частного дома на улице Российской (поселок Матырский) обнаружили мертвого мужчину.
Труп находился в салоне работающего автомобиля. Судебные медики пришли к выводу, что 72-летний мужчина умер от сердечного приступа.
Полиция продолжает доследственную проверку обстоятельств смерти липчанина.
Труп находился в салоне работающего автомобиля. Судебные медики пришли к выводу, что 72-летний мужчина умер от сердечного приступа.
Полиция продолжает доследственную проверку обстоятельств смерти липчанина.