Происшествия

сегодня, 14:13

В гараже на окраине Липецка нашли работающий автомобиль с мертвым водителем

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В гараже на окраине Липецка нашли работающий автомобиль с мертвым водителем

Причина смерти — сердечный приступ.

Утром 1 апреля в гараже частного дома на улице Российской (поселок Матырский) обнаружили мертвого мужчину.

Труп находился в салоне работающего автомобиля. Судебные медики пришли к выводу, что 72-летний мужчина умер от сердечного приступа.

Полиция продолжает доследственную проверку обстоятельств смерти липчанина.
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