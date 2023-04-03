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Китай впервые за 59 лет поменял позицию по принадлежности Курил в пользу РФ

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#Китай #Курилы

Китай впервые с 1964 года поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет.

Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет, что еще больше сблизило Пекин и Москву, - передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Изменение позиции Китая "укрепит уверенность России, что еще больше затруднит переговоры" о мирном договоре, - сообщают источники издания, близкие к китайской стороне.

Помимо этого, на прошедшем в Москве саммите российская сторона предложила Китаю рассмотреть возможность инвестирования в Курильские острова в связи с тем, что они имеют статус территориальной Особой экономической зоны.

Уточняется, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по указанной проблеме, и с тех пор Китай не поднимал эту тему. Однако, как отмечает Kyodo, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай "не будет занимать позицию ни одной из сторон" по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.

Россия и Китай с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. При этом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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#Китай #Курилы

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