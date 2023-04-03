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Китай впервые за 59 лет поменял позицию по принадлежности Курил в пользу РФ
Китай впервые с 1964 года поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет.
Изменение позиции Китая "укрепит уверенность России, что еще больше затруднит переговоры" о мирном договоре, - сообщают источники издания, близкие к китайской стороне.
Помимо этого, на прошедшем в Москве саммите российская сторона предложила Китаю рассмотреть возможность инвестирования в Курильские острова в связи с тем, что они имеют статус территориальной Особой экономической зоны.
Уточняется, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по указанной проблеме, и с тех пор Китай не поднимал эту тему. Однако, как отмечает Kyodo, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай "не будет занимать позицию ни одной из сторон" по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.
Россия и Китай с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. При этом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.