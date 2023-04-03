В РФ резко выросло потребление сидра

В январе—феврале продажи сидра выросли на 60% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году и на 65,5% в деньгах.





Динамику роста сидра обеспечили локальные бренды, их продажи с начала текущего года в объеме выросли на 71% год к году, а импортных брендов, напротив, снизились на 36%, - отмечают в NielsenIQ. В то же время год назад драйвером роста был импортный сидр, указывают аналитики. Как считают в NielsenIQ, наблюдаемому сейчас росту продаж напитка способствуют инвестиции компаний в производство и продвижение. В результате пять самых популярных брендов заняли почти 90% продаж категории, подсчитали в NielsenIQ. Их названия в компании не раскрывают.



В прошлом году основным производителем сидра в РФ было ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (бренды "Мистер Лис", Strongbow), выпустившее более 3,35 млн дал напитка, на 25,8% больше, чем годом ранее.



Примерно по 1 млн дал сидра произвели AB InBev Efes (Bon Season) и "Каскад" ("Яблочный сад"). В топ-10 также вошли "ЦПИ-Ариант" (Bushel), Московская пивоваренная компания (5 Ocean, Jagoda), СЮР ("Дальняя дача"). Общее производство сидра в прошлом году выросло на 54,3%, до 6,27 млн дал.



Эксперты считают, что ритейлеры могут увеличивать закупки сидра перед весенне-летним сезоном. Напиток может выступать альтернативой пиву с фруктовыми вкусами, а часть потребителей готовы выбирать сидр вместо вина как более доступный алкоголь. В первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий, - следует из данных NielsenIQ. В январе—феврале продажи напитка в сетях год к году выросли на 60% в натуральном выражении и на 65,5% в деньгах. Причем продажи ранее лидировавших по росту спроса слабоалкогольных коктейлей за этот же период увеличились год к году на 33,8% и 58,4% соответственно, - пишет "Ъ" Динамику роста сидра обеспечили локальные бренды, их продажи с начала текущего года в объеме выросли на 71% год к году, а импортных брендов, напротив, снизились на 36%, - отмечают в NielsenIQ. В то же время год назад драйвером роста был импортный сидр, указывают аналитики. Как считают в NielsenIQ, наблюдаемому сейчас росту продаж напитка способствуют инвестиции компаний в производство и продвижение. В результате пять самых популярных брендов заняли почти 90% продаж категории, подсчитали в NielsenIQ. Их названия в компании не раскрывают.В прошлом году основным производителем сидра в РФ было ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (бренды "Мистер Лис", Strongbow), выпустившее более 3,35 млн дал напитка, на 25,8% больше, чем годом ранее.Примерно по 1 млн дал сидра произвели AB InBev Efes (Bon Season) и "Каскад" ("Яблочный сад"). В топ-10 также вошли "ЦПИ-Ариант" (Bushel), Московская пивоваренная компания (5 Ocean, Jagoda), СЮР ("Дальняя дача"). Общее производство сидра в прошлом году выросло на 54,3%, до 6,27 млн дал.Эксперты считают, что ритейлеры могут увеличивать закупки сидра перед весенне-летним сезоном. Напиток может выступать альтернативой пиву с фруктовыми вкусами, а часть потребителей готовы выбирать сидр вместо вина как более доступный алкоголь.