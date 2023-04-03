Происшествия

39 минут назад

Липчанин продал документы на ноутбук за 205 000 рублей

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#мошенничество
Липчанин продал документы на ноутбук за 205 000 рублей

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество.

Ещё 22 марта в дежурную часть отдела полиции №7 обратился 41-летний липчанин, который сообщил о хищении у него 205 000 рублей под предлогом продажи ноутбука.

По подозрению в мошенничестве задержан 33-летний липчанин.

«Задержанный пояснил, что ранее он через интернет продал свой ноутбук за 205 000 рублей. Объявление о продаже ноутбука с сайта не удалил. Через некоторое время к нему обратился ещё один потенциальный покупатель. Подозреваемый изготовил дубликат паспорта на ноутбук и предложил потерпевшему встретиться у одного из гипермаркетов. Он передал ему «паспорт на изделие», забрал стопроцентную предоплату за ноутбук в размере 205 000 рублей и скрылся», - сообщает пресс-служба полиции. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
369
#мошенничество

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