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Президент РФ подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
Фонд получил название "Защитники Отечества".
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества", соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации, - передает РИА Новости.
"В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю <...> считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", — говорится в тексте указа.
В число адресатов мер господдержки также включили представителей вооруженных сил и воинских формирований ДНР и ЛНР, задействованных в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилева. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Глава государства поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, попечительский совет возглавил глава Минтруда Антон Котяков.
"В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю <...> считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", — говорится в тексте указа.
В число адресатов мер господдержки также включили представителей вооруженных сил и воинских формирований ДНР и ЛНР, задействованных в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
Высший орган фонда — наблюдательный совет, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем самого фонда — глава совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса супруга главы Кемеровской области Анна Цивилева. Попечительский совет возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Глава государства поручил главам регионов "обеспечить поддержку деятельности" организации.
Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, попечительский совет возглавил глава Минтруда Антон Котяков.