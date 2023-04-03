Коронавирус

29 минут назад

Коронавирусная статистика: один человек умер, двух — госпитализировали

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер, двух — госпитализировали

За минувшую неделю в Липецкой области от COVID-19 умерли четыре человека.

В Липецкой области за сутки выявили 54 случая COVID-19, один человек умер, госпитализировали двух человек, выздоровели 83 человека. Для сравнения: 3 апреля 2022 года были выявлены 369 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 103 случая COVID-19, выздоровели 177 370 человек, умерли 3 970 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 478 случаев, в Орловской области — 77, в Рязанской области — 66, Курской области — 43, в Тамбовской области — 35, Тульской области — 33. За последние сутки в этих регионах никто не умер от COVID-19.

В России за сутки выявили 7 836 случаев COVID-19, госпитализировали 528 человек, выздоровели 7 737 человек, умерли 36 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 663 962 случая COVID-19, выздоровели 22 025 358 человек, умерли 397 346 человек.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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статистика

9 минут назад
Двух госпитализировали - один умер. Страшная статистика у врачей.
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Гостья1

16 минут назад
850 человек больны из Ваших публикаций,пишите про нашу область,больных то предостаточно!они посещают поликлиники,в транспорте,в магазинах до выявления заболевания и жители должны быть осторожными.А соседняя Воронежская область плодит заразу?478 случаев за сутки прибавляет к болеющим. Давайте посчитаем и проанализируем,как нам защититься и лечиться при нехватке врачей,?
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