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После взрыва в кафе Петербурга 8 человек остаются в больницах в тяжелом состоянии

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#взрыв #кафе #Петербург

Восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент.

Восемь человек после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге остаются в больницах в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, 9 человек отпущены на амбулаторное лечение, - сообщает городской комитет по здравоохранению.

"После взрыва в кафе в городские стационары был доставлен 31 пациент. По данным на 7 утра, 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах 8 человек остаются в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших приняли Мариинская больница, Городская больница №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России, Городские больницы №15 и 40, Покровская, Елизаветинская больница и детский центр Раухфуса, - передает РИА Новости.

Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом. По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок корреспонденту, - сообщает источник издания.

По факту убийства при взрыве в кафе на Университетской набережной в г. Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, - сообщает прокуратура региона.
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#взрыв #кафе #Петербург

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