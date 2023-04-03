В России

42 минуты назад

На Камчатке зафиксировали пять новых землетрясений

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#землетрясение #Камчатка

Очаг подземных толчков находился примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского.

У побережья Камчатки зафиксированы пять новых землетрясений, - говорится на сайте камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным сайта, в радиусе 40-50 км от Петропавловска-Камчатского произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Авачинском заливе в 44 км от Петропавловска-Камчатского. Ощущаемость сейсмособытия составила 5-6 баллов. По данным регионального минздрава, пострадавших в результате подземного толчка нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе, - передает ТАСС.

По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, движущиеся по дороге автомобили заносило, в квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. В соцсетях распространяются видео последствий - обвалившаяся кафельная плитка и потолочный пластик внутри помещений, разбитые товары, упавшие с прилавков магазинов, - передает "Интерфакс".

По предварительным данным, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой в шесть баллов, - говорится в сообщении геофизиков.
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#землетрясение #Камчатка

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