В России
42 минуты назад
На Камчатке зафиксировали пять новых землетрясений
Очаг подземных толчков находился примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского.
У побережья Камчатки зафиксированы пять новых землетрясений, - говорится на сайте камчатского филиала единой геофизической службы РАН.
По данным сайта, в радиусе 40-50 км от Петропавловска-Камчатского произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6.
Ранее землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Авачинском заливе в 44 км от Петропавловска-Камчатского. Ощущаемость сейсмособытия составила 5-6 баллов. По данным регионального минздрава, пострадавших в результате подземного толчка нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе, - передает ТАСС.
По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, движущиеся по дороге автомобили заносило, в квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. В соцсетях распространяются видео последствий - обвалившаяся кафельная плитка и потолочный пластик внутри помещений, разбитые товары, упавшие с прилавков магазинов, - передает "Интерфакс".
По предварительным данным, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой в шесть баллов, - говорится в сообщении геофизиков.
По данным сайта, в радиусе 40-50 км от Петропавловска-Камчатского произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6.
Ранее землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Авачинском заливе в 44 км от Петропавловска-Камчатского. Ощущаемость сейсмособытия составила 5-6 баллов. По данным регионального минздрава, пострадавших в результате подземного толчка нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе, - передает ТАСС.
По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, движущиеся по дороге автомобили заносило, в квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. В соцсетях распространяются видео последствий - обвалившаяся кафельная плитка и потолочный пластик внутри помещений, разбитые товары, упавшие с прилавков магазинов, - передает "Интерфакс".
По предварительным данным, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой в шесть баллов, - говорится в сообщении геофизиков.