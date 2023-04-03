Происшествия

59 минут назад

Три частных дома и машина горели в выходные дни

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#МЧС #пожар
Три частных дома и машина горели в выходные дни

Также в пожаре уничтожена бесхозная постройка и дверь тамбура в многоквартирном доме.

Около двух часов ночи 1 апреля у дома № 101 по улице Гагарина в Липецке сгорел моторный отсек автомобиля «Шевроле Лачети», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Спустя два часа пожар возник  в доме №6 по переулку Рудному —  горела электропроводка и дверь тамбура. Огонь жильцы дома потушили до приезда пожарных. Приблизительно в это же время в селе Подгорное Липецкого района на улице Второй Заводской загорелся частный дом. Огонь уничтожил его чердак. 

Вечером 1 апреля в Грязях в Колхозном переулке сгорело бесхозное строение.

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Ночью 2 апреля в селе Чамлык Никольское Добринского района сгорела половина деревянного дома. В селе Тербуны на улице Зеленой в результате возгорания пострадала часть кровли и внутренней отделки жилого дома.

Также в эти выходные пожарные трижды выезжали тушить горящий мусор и 18 раз - сухую траву.
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#МЧС #пожар

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