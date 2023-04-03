Происшествия

сегодня, 09:04

В столкновении напротив областной больницы пострадали водитель и двое детей

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#авария #ДТП
В столкновении напротив областной больницы пострадали водитель и двое детей

В пятницу и выходные на дорогах области получили травмы четыре ребенка.

2 апреля на Северном проезде напротив областной клинической больницы столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 36-летенго водителя и «Опель» с 31-летней женщиной за рулем.

Как сообщает УГИБДД, в аварии пострадали водитель «Фольксвагена» и три его пассажира, в том числе дети трех и пяти лет. Водитель госпитализирован, а дети и взрослый пассажир после оказания медицинской помощи отпущены.

В пятницу и субботу на территории области в дорожных авариях пострадали еще двое детей.

31 марта в Грязях на улице 30 лет Победы 58-летний водитель «ГАЗели» сбил 6-летнего мальчика. Ребенок госпитализировали.

Вечером 1 апреля в Липецке на улице Московской 52-летний водитель «ГАЗа» наехал на 14-летнего подростка. Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась. 

Кроме того, 1 апреля  в Усмани на улице Карла Маркса врезался в столб автомобиль ВАЗ-2110 , под управлением 19-летнего водителя. Парня доставили в больницу.

За три дня на дорогах области автоинспекторы выявили 6205 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 24 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 219. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6759 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.

Автоинспекторы зарегистрировали 37 аварий, в которых не было пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

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