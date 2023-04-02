В России

49 минут назад

В кафе в Петербурге произошел взрыв

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В центре Санкт-Петербурга в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военкор и известный блогер Владлен Татарский, творческий вечер которого проходил в этот момент в заведении. В кафе собрались десятки людей.

Из-за мощного взрыва в здании выбило окна и двери. 16 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Взрывное устройство, предположительно, принесла девушка, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.

"Губернатор Александр Дмитриевич Беглов координирует работу специальных служб, пострадавшим оказываемся медицинская помощь, ситуация находится под контролем", - сообщили в пресс-службе губернатора города.

На месте работают 13 бригад скорой помощи.

Выясняются подробности ЧП, пострадавшим оказывается медицинская помощь.


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