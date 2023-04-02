В России
55 минут назад
В Забайкалье возник огненный смерч
Огненный смерч возник в Забайкалье при сильном ветре во время степного пожара. Видео редкого природного явления распространяется в соцсетях, сообщает ТАСС.
Огромный пламенный вихрь, по словам очевидцев, буквально пожирал все, что попадало внутрь. Несколько раз он вплотную приближался к жилым постройкам, но миновал их.
Потушить огонь не могли из-за огромной скорости движения. В итоге больше суток местные жители в страхе ждали и наблюдали за его перемещениями, пока не утих ветер. За это время смерч успел уничтожить поля в радиусе нескольких километров.
Огромный пламенный вихрь, по словам очевидцев, буквально пожирал все, что попадало внутрь. Несколько раз он вплотную приближался к жилым постройкам, но миновал их.
Потушить огонь не могли из-за огромной скорости движения. В итоге больше суток местные жители в страхе ждали и наблюдали за его перемещениями, пока не утих ветер. За это время смерч успел уничтожить поля в радиусе нескольких километров.