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сегодня, 21:21

Более 200 человек эвакуировали из-за задымления на шахте в Ростовской области

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На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление, сообщает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

Было эвакуировано 229 горняков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пострадавших нет. "Проведена эвакуация 229 человек. Горения нет, запущена вентиляционная система. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.

Задымление произошло в подстанции на глубине 199 метров. На месте работают спасатели. Подробности выясняются.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на место происшествия прибыли два отделение горных спасателей — 21 человек и четыре единицы техники.
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