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Более 200 человек эвакуировали из-за задымления на шахте в Ростовской области
На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление, сообщает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.
Было эвакуировано 229 горняков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пострадавших нет. "Проведена эвакуация 229 человек. Горения нет, запущена вентиляционная система. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
Задымление произошло в подстанции на глубине 199 метров. На месте работают спасатели. Подробности выясняются.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на место происшествия прибыли два отделение горных спасателей — 21 человек и четыре единицы техники.
Было эвакуировано 229 горняков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пострадавших нет. "Проведена эвакуация 229 человек. Горения нет, запущена вентиляционная система. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
Задымление произошло в подстанции на глубине 199 метров. На месте работают спасатели. Подробности выясняются.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на место происшествия прибыли два отделение горных спасателей — 21 человек и четыре единицы техники.