Общество

сегодня, 13:36

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключение воды
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На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 9 по улице Каменный лог – воду подвезут к вышеуказанному дому.

 С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улицы Садовой – машина с водой будет находиться возле дома № 35.
397
#отключение воды
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