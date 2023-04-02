На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 9 по улице Каменный лог – воду подвезут к вышеуказанному дому.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улицы Садовой – машина с водой будет находиться возле дома № 35.