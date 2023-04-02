Общество
14 минут назад
За сутки от ковида в Липецкой области не умер никто, госпитализирован 1 человек
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Суббота и воскресенье стали днями без смертей от COVID, в отличии от трех предшествующих суток
Ковид в регионе ушел на выходной? За прошедшие сутки с субботы на воскресенье в регионе не зарегистрировано смертей от осложнений, вызванных ковидом. Трое предшествующих суток уносили по одной жизни заболевших «короной».
За прошедшие сутки коронавирусом заболели 60 человек, госпитализирован – 1.
За время пандемии коронавирус унес жизни 3 969 жителей Липецкой области. Всего заболели – 182 049 человек.
За прошедшие сутки в России от ковида умер 31 человек, заболели 9 591 человек, госпитализированы 589, выздоровели 9 833 россиян.
За прошедшие сутки коронавирусом заболели 60 человек, госпитализирован – 1.
За время пандемии коронавирус унес жизни 3 969 жителей Липецкой области. Всего заболели – 182 049 человек.
За прошедшие сутки в России от ковида умер 31 человек, заболели 9 591 человек, госпитализированы 589, выздоровели 9 833 россиян.
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