Общество

14 минут назад

За сутки от ковида в Липецкой области не умер никто, госпитализирован 1 человек

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#коронавирус
За сутки от ковида в Липецкой области не умер никто, госпитализирован 1 человек

Суббота и воскресенье стали днями без смертей от COVID, в отличии от трех предшествующих суток

Ковид в регионе ушел на выходной? За прошедшие сутки с субботы на воскресенье в регионе не зарегистрировано смертей от осложнений, вызванных ковидом. Трое предшествующих суток уносили по одной жизни заболевших «короной».

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 60 человек, госпитализирован – 1.

За время пандемии коронавирус унес жизни 3 969 жителей Липецкой области. Всего заболели – 182 049 человек.

За прошедшие сутки в России от ковида умер 31 человек, заболели 9 591 человек, госпитализированы 589, выздоровели 9 833 россиян.


47
#коронавирус

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